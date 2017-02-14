Оголенные щиколотки хипстеров опасны для их здоровья

"Только что на улице были морозы, - продолжает читатель, - а они вот так и ходят. Трясутся от холода, но терпят - ради моды, что ли? Интересно было бы поинтересоваться у врачей, чем голые щиколотки могут грозить здоровью?"

На вопрос читателя отвечает врач-ортопед Таллиннской детской больницы Галина Ильинская: "Когда на улице +15, голые щиколотки никакого вреда здоровью, конечно, не приносят, а вот когда -20, ситуация чревата переохлаждением. Из-за голых щиколоток могут начаться простудные заболевания, могут обостриться и хронические - воспаление горла, воспаление среднего уха. Кроме того, на этих местах кожа сохнет и грубеет - тоже ничего хорошего. Нервы застудить таким образом невозможно, но на общее состояние организма оголение щиколоток в мороз может повлиять вполне".

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