Вторник, 14. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Ответ на вопрос читателя

Оголенные щиколотки хипстеров опасны для их здоровья

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Читатель портала Rus.Postimees.ee пишет: "А вы заметили новую моду молодежи? Как девочки, так и мальчики ходят в подкрученных штанишках, на ногах какие-то кроссовки или кедики - и все это на босу ногу!"

"Только что на улице были морозы, - продолжает читатель, - а они вот так и ходят. Трясутся от холода, но терпят - ради моды, что ли? Интересно было бы поинтересоваться у врачей, чем голые щиколотки могут грозить здоровью?"

На вопрос читателя отвечает врач-ортопед Таллиннской детской больницы Галина Ильинская: "Когда на улице +15, голые щиколотки никакого вреда здоровью, конечно, не приносят, а вот когда -20, ситуация чревата переохлаждением. Из-за голых щиколоток могут начаться простудные заболевания, могут обостриться и хронические - воспаление горла, воспаление среднего уха. Кроме того, на этих местах кожа сохнет и грубеет - тоже ничего хорошего. Нервы застудить таким образом невозможно, но на общее состояние организма оголение щиколоток в мороз может повлиять вполне".

Если вы хотите задать вопрос для рубрики «Вопрос читателя», пришлите письмо по адресу vene@postimees.ee, отправьте сообщение на нашей страничке в Facebook или воспользуйтесь формой «Пришли новость», находящейся в верхней части сайта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвопрос читателяздоровье
По теме
Вопрос читателя: можно ли вывешивать записи видеорегистратора в интернет?

Вопрос читателя: можно ли вывешивать записи видеорегистратора в интернет? 1

Видео, снятые автомобильными регистраторами, получили большое распространение в интернете, на их основе даже сняты телесериалы. Как правило, речь идет о дорожных хулиганах, но бывают серии и о падающих самолетах и метеоритах. Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

Вопрос читателя: когда кассиры Rimi перестанут щупать мои пирожки?

«Собираются ли mini-Rimi (бывшие магазины Säästumarket) устанавливать весы для самостоятельного взвешивания хлебобулочных изделий и получения наклейки с ценой за товар?» - спрашивает читатель Rus.Postimees Андрей.
Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией?

Вопрос читателя: обязан ли я ремонтировать машину в мастерской, предложенной страховой компанией? 2

Редакция портала Rus.Postimees получила письмо от читателя Алексея, у которого возникли сомнения в компетентности сотрудников страховой компании. Вопрос читателя: всегда ли в ДТП виноват тот, кто врезался сзади?

Вопрос читателя: всегда ли в ДТП виноват тот, кто врезался сзади?

"Всегда ли я буду виноват, если по какой-то причине случайно врежусь в стоящий впереди автомобиль? И что будет в ситуации цепной аварии, когда в ДТП попадают несколько транспортных средств?" - спрашивает читатель Postimees. Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

Вопрос читателя: может ли работодатель отслеживать мое местоположение с помощью приложения в смартфоне?

В редакцию портала Rus.Postimees.ee обратился Сергей, который интересуется: может ли работодатель отслеживать местоположение работника, установив ему специальное приложение в смартфоне?
ЕЩЁ
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
мнение
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
с праздником!
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
18:10
Правительство США требует от велогонщика Армстронга возмещения ущерба имиджу страны
18:00
Сексуальные смс: как соблазнить его двумя фразами
17:54
Вот почему пьяным мужчинам нравятся абсолютно все женщины!
17:52
Четыре сотрудника Департамента шоссейных дорог, попавшихся на взяточничестве, понесли наказание
17:32
Итальянские СМИ: жену Абрамовича застали за поцелуями с другим мужчиной (фото)
17:28
Назван самый комфортный для жизни город
17:18
«Радар»: почему восемь советников Сависаара по-прежнему получают зарплату?
17:09
Молодой финский политик предложил объединить Таллинн и Хельсинки в Талсинки
17:07
Социал-демократическая партия Эстонии проводит розыгрыш в честь Дня святого Валентина. Это лучшее, что я сегодня видел!
17:01
Цветочный гороскоп: какое растение принесет вам удачу
16:57
Ивари Падар о переезде госучреждений: Эстония – это не только Таллинн
16:56
Оголенные щиколотки хипстеров опасны для их здоровья
16:55
Много фото: когда и почему в Эстонии появились хрущевки (1)
16:50
ФИФА разрешила обвиненному в нацизме украинцу сменить клуб
16:48
Не в бровь, а в глаз: семь заповедей для каждого знака Зодиака
16:43
Юные российские хоккеисты забросили туркам 42 безответные шайбы
16:40
Лидер немецких "зеленых" видит в Путине угрозу для западных ценностей
16:30
Эстонская система э-здоровья получила престижную награду
16:21
Десять вещей, которые делают красивые и счастливые женщины каждое утро
16:17
Фото: полиция просит помощи в установлении личности женщины, подозреваемой в мошенничестве
Все новости
LimonЦеликом
Социал-демократическая партия Эстонии проводит розыгрыш в честь Дня святого Валентина. Это лучшее, что я сегодня видел!

Социал-демократическая партия Эстонии проводит розыгрыш в честь Дня святого Валентина. Это лучшее, что я сегодня видел!

Итальянские СМИ: жену Абрамовича застали за поцелуями с другим мужчиной (фото)

Итальянские СМИ: жену Абрамовича застали за поцелуями с другим мужчиной (фото)

Вот почему пьяным мужчинам нравятся абсолютно все женщины!

Вот почему пьяным мужчинам нравятся абсолютно все женщины!

16:48
Не в бровь, а в глаз: семь заповедей для каждого знака Зодиака
15:59
Фото: Никита Джигурда ужаснул людей подарком, который он сделал Марине Анисиной в честь Дня влюбленных (1)
15:40
Николай Расторгуев: я решил держаться до конца
15:08
В День всех влюбленных Наташа Королева и Тарзан опубликовали горячее видео
KrasotkaЦеликом
Минувшие выходные акушерки Раквереской больницы запомнят надолго

Минувшие выходные акушерки Раквереской больницы запомнят надолго

19 женских заморочек, которые никогда не понять ни одному мужчине!

19 женских заморочек, которые никогда не понять ни одному мужчине!

Цветочный гороскоп: какое растение принесет вам удачу

Цветочный гороскоп: какое растение принесет вам удачу

18:00
Сексуальные смс: как соблазнить его двумя фразами
16:21
Десять вещей, которые делают красивые и счастливые женщины каждое утро
15:55
«Сельское» платье герцогини Кэтрин обнажило ее пугающую худобу
15:21
Специалист по питанию: четыре распространенные ошибки, связанные с диетой
SportsЦеликом
Правительство США требует от велогонщика Армстронга возмещения ущерба имиджу страны

Правительство США требует от велогонщика Армстронга возмещения ущерба имиджу страны

ФИФА разрешила обвиненному в нацизме украинцу сменить клуб

ФИФА разрешила обвиненному в нацизме украинцу сменить клуб

Юные российские хоккеисты забросили туркам 42 безответные шайбы

Юные российские хоккеисты забросили туркам 42 безответные шайбы

13:07
Федор Емельяненко опять решил завершить карьеру
ВпрокЦеликом
Elektrilevi снижает цены и вводит фиксированную плату

Elektrilevi снижает цены и вводит фиксированную плату

Telia и Starman следят за своими клиентами

Telia и Starman следят за своими клиентами

Зависимость от шопинга: треть жителей Эстонии хотя бы раз в месяц совершают незапланированные покупки

Зависимость от шопинга: треть жителей Эстонии хотя бы раз в месяц совершают незапланированные покупки

10:05
В каких случаях пенсионер должен подавать декларацию о доходах?
Погода
Спокойно и без осадков: в среду погода побалует жителей Эстонии

Спокойно и без осадков: в среду погода побалует жителей Эстонии

Так выглядит лед Пярнуского залива с высоты 800 километров

Так выглядит лед Пярнуского залива с высоты 800 километров

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Четыре сотрудника Департамента шоссейных дорог, попавшихся на взяточничестве, понесли наказание

Четыре сотрудника Департамента шоссейных дорог, попавшихся на взяточничестве, понесли наказание

Фото: полиция просит помощи в установлении личности женщины, подозреваемой в мошенничестве

Фото: полиция просит помощи в установлении личности женщины, подозреваемой в мошенничестве

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
«Радар»: почему восемь советников Сависаара по-прежнему получают зарплату?

«Радар»: почему восемь советников Сависаара по-прежнему получают зарплату?

Скорая помощь в Таллинне может получить ключи от всех шлагбаумов в городе

Скорая помощь в Таллинне может получить ключи от всех шлагбаумов в городе (2)

Культура
Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим

«Тетя Зина»: история, которая сегодня нужна многим (1)

Самые читаемые
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(28)
Культовый телефон Nokia 3310 возвращается
Фото: полиция просит помощи в установлении личности женщины, подозреваемой в мошенничестве
People Fitness открывает в Эстонии первый спортивный клуб: расценки вас приятно удивят
Фото: Никита Джигурда ужаснул людей подарком, который он сделал Марине Анисиной в честь Дня влюбленных(1)
Топ комментариев
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(47)
Порошенко заявил о разработке на Украине нового ракетного вооружения (видео)(29)
По Эстонии разъезжают машины с крымскими номерами. И это законно(28)
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(28)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(26)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 14.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees