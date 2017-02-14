Ивари Падар о переезде госучреждений: Эстония – это не только Таллинн

«Новое правительство переведет из столицы часть рабочих мест государственного сектора. Это правильное решение, и это будет сделано. Эстония – это не только Таллинн, госаппарат не должен быть сосредоточен лишь в столице», - сказал Ивари Падар. - Переезд государственных учреждений в уездные центры является, безусловно, важным шагом навстречу государственной реформе и усилению регионов. Однако вопрос о том, о каких учреждениях идет речь, является пока что предметом обсуждений и анализов».

Политик подтвердил, что с интересом прочел в сегодняшней газете Postimees статью о предложении Михаила Корба перевести в регионы 25 госучреждений. Падар, однако, заметил, что речь не идет об окончательном варианте.

«Это совокупность возможных идей, которые правительство еще не согласовало и которые еще не обсуждались в парламентских комиссиях», - подчеркнул Падар. - Уже сегодня мне позвонили из многих уездов и госучреждений: люди хотят наверняка знать, будет ли все так, как написала газета. Мой ответ был простым: друзья, все, как в газете, не будет. Все это нужно еще серьезно обсудить».

Завтра в Рийгикогу парламентская фракция социал-демократов проведет дискуссию на тему рабочих мест в регионах, в которой примут участие доцент регионального планирования Тартуского университета Гарри Раагмаа и старейшина Ляэнемаа Неэме Суур. Они представят исследование о методах создания рабочих мест в регионах. Исследование прокомментирует министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало.