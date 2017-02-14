Молодой финский политик предложил объединить Таллинн и Хельсинки в Талсинки

Такую идею он высказал в своем блоге. Благодаря единому бренду столицы станут привлекать больше инвестиций зарубежных компаний, уверен Ахсанулла. Кандидат, отмечая, что у Хельсинки есть крупнейший международный технологический форум Slush, а у Таллинна – электронное гражданство, даже не исключает возможности, что Талсинки сможет стать Кремниевой долиной Европы. И все это, по мысли Ахсануллы, будет возможно после строительства туннеля, который соединит столицы по дну Финского залива, пишет fontanka.fi.

Ранее сообщалось, что финские и эстонские эксперты в течение 2017 года оценят рентабельность туннеля. Для реализации 11-миллиардного проекта необходимо финансирование ЕС в размере 40%. Подробнее читайте в материале "Хельсинки и Таллинн встретятся под водой за деньги ЕС".