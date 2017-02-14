Назван самый комфортный для жизни город

Возглавила рейтинг столица Дании. Как отмечают составители, пусть Копенгаген «не может предложить разнообразную ночную жизнь или развитую развлекательную инфраструктуру», он имеет низкие показатели по уровню загрязнения, преступности, высокие — по качеству парков, здравоохранению, равенству заработной платы и затрачиваемого на дорогу до работы времени, пишет "Моя Планета".

«Следующие поколения молодых специалистов скорее всего отдадут ему предпочтение, так как все большую значимость для них будет иметь то влияние, которое может оказать та или иная локация на их физическое здоровье и благополучие», — говорится в комментарии к рейтингу.

На втором и третьем месте находятся Стокгольм и Мельбурн, передает РИА «Новости».

Также Savills составила рейтинг городов по качеству развлекательной инфраструктуры, в котором лидирует Лондон. Второе и третье место в нем заняли Нью-Йорк и Токио.