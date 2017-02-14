Четыре сотрудника Департамента шоссейных дорог, попавшихся на взяточничестве, понесли наказание

Речь идет о сотрудниках Департамента шоссейных дорог, причастных к коррупционному скандалу, разразившемуся в ведомстве в прошлом году.

Согласно обвинению, главный специалист таллиннского бюро обслуживания 38-летний Март Рохтла при посредничестве 47-летнего Иво Пылда получал взятки за помощь при постановке на учет автомобилей, техническое состояние которых, не отвечало установленным требованиям.

Следствие установило, что размер взятки составлял от 50 до 500 евро, а в некоторых случаях вместо денег он получал, например, алкоголь. Согласно обвинению, преступления имели место с января по октябрь 2015 года.

По словам госпрокурора Стевена_Христо Эвестуса, в рамках данного уголовного дела было достигнуто соглашение с 47-летней сотрудницей Департамента шоссейных дорог, которая за взятки вносила в дорожный регистр определенные изменения.

Также перед судом предстал 46-летний Александр Цыганков, ранее в судебном порядке не привлекавшийся. Его обвиняли в даче взятки.

17 проходивших по делу человек отделались денежными взысканиями.

Уездный суд приговорил Рохтла к двум годам тюремного заключения условно с двухлетним испытательным сроком. Также в ближайшие пару лет он не сможет работать в сфере технического осмотра транспортных средств. Уссаар получил год тюремного заключения условно с 8-месячным испытательным сроком. Пылд - полтора года тюремного заключения условно с двухлетним испытательным сроком. Цыганкову назначили штраф в 2000 евро.