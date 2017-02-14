Правительство США требует от велогонщика Армстронга возмещения ущерба имиджу страны

Иск против Армстронга был подан в 2010 году его партнером по команде Флойдой Лэндисом, который ранее также был уличен в применении запрещенного препарата. Три года спустя его объединили с иском правительства.

Сторона обвинения настаивает на том, что Армстронг активно скрывал нарушения антидопинговых правил командой US Postal Service, чем нарушил условия договора с титульным спонсором. Было подсчитано, что после дисквалификации гонщика его имя упоминалось вместе с US Postal Service (Почтовой службой США) в 1,5 миллиардах негативных отзывах в СМИ.

Оценить ущерб имиджу и репутации государственной Почтовой службы США предлагается суду присяжных. По местным законам, правительство вправе потребовать от Армстронга сумму, в три раза превышающую размер контракта - 96,8 миллиона долларов.

Адвокаты гонщика настаивали на том, что государство от спонсорства получило больше, чем потеряло на фоне допинговых скандалов с участием Армстронга.

"Если я проиграю дело, мы больше не будем сидеть за этим столом у меня дома, мы вообще больше не будем сидеть в этом доме, у меня вообще не будет дома, потому что у меня нет 100 миллионов долларов", - заявлял ранее Армстронг.

В 2012 году Лэнс Армстронг был уличен в использовании запрещенных препаратов по итогам расследования Американского антидопингового агентства (USADA). После того, как американец признался в употреблении допинга, он был лишен всех титулов и пожизненно дисквалифицирован.