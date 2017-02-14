В Таллинне произошло три ДТП: в одной аварии пострадал девятилетний ребенок

Первая авария произошла в 17.15 у дома по адресу Таммсааре-теэ, 49, где столкнулись автомобили Seat Leon и Opel Astra. В ДТП пострадал 9-летний ребенок, которого доставили в детскую больницу.

Второе ДТП произошло неподалеку от больницы "Магдалеэна". В 17.23 в полицию сообщили, что автомобиль Citröen наехал на двух пешеходов. Скорая помощь осмотрела пострадавших. Движение на месте происшествия было нарушено.

Третья авария была зафиксирована на Таммсааре-теэ по направлению из города. Под пешеходным мостом столкнулись четыре автомобиля. Движение а месте ДТП было нарушено.