СМИ: в Турции муж застрелил русскую жену и отравил двоих детей

"Мы подтверждаем информацию СМИ об убийстве гражданки России и двух ее детей, мальчика и девочки. Преступник покончил с собой. Преступление, по предварительным данным, произошло на бытовой почве", - пояснили представитель генконсульства РФ в Анталье.

Вице-консул РФ Алексей Шиванов сообщил, что для получения более подробной информации о произошедшей трагедии "генконсульство направило официальный запрос в полицию". "Инцидент произошел в районе Аксу на востоке Антальи. Пока что мы видим, что трагедия произошла на бытовой почве", - добавил он.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что местный житель по имени Муаммер Гюн отравил своего сына Виктора и дочь Лейлу, добавив пестицид в сладости. Затем мужчина застрелил из помпового ружья свою жену Анну, гражданку РФ. После этого Гюн позвонил в полицию, сообщил о произошедшем, а затем совершил самоубийство.