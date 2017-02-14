Газета Postimees удостоена этого титула за выполнение заключенного с "Капиталом культуры" договора, согласно которому с 2016 по 2020 год газета поддерживает перевод и редактирование ежегодной книжной серии "Avatud Eesti Raamat", а также издает приложения Müürileht и Tallinn Music Week, сообщили BNS в Министерстве культуры.

Aaрe Kaaрмаa удостоен этого титула за вклад в создание коллекции струнных инструментов Эстонского фонда струнных, банк DNB Pank за оказание поддержки концертному сезону Симфонического оркестра Северных стран, концерту-движению "Erilisena sündinud" и школьной программе "Minu Orkester", а банк Nordea — за оказание поддержки изданию Tallinn Music Week и за продолжительное спонсорство кинофестиваля "Темных ночей".

Министр культуры Индрек Саар назвал друзьями культуры в общей сложности 27 предприятий и частных лиц, в течение 2016 года вносивших вклад в развитие сферы культуры.