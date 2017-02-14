СМИ: российский корабль-разведчик замечен у восточного побережья США

Сообщается, что разведывательный корабль Северного флота ВМФ России ССВ-175 «Виктор Леонов» якобы патрулирует американское восточное побережье с момента вступления президента США Дональда Трампа в должность.

Корабль обладает ракетным комплексом класса «земля-воздух», гидролокаторами, а также системой SIGNIT для перехвата различных сигналов.

В данный момент военное судно находится в международных водах в 70 морских милях от берегов штата Делавэр, его не сопровождают американские крейсеры.

В последний раз российский военный разведывательный корабль «Виктор Леонов» без предупреждения пришвартовался в порту Гаваны за день до начала кубинско-американских переговоров в 2015 году.