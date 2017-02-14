«28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК

Демонстрация фильма состоится 26 февраля 2017 года в 11:00 в Центре Русской Культуры в Таллинне (бульв. Мере, 5).

Осенью 1941 года немецкие части, стоявшие возле Волоколамска, отделяло от Москвы какие-нибудь два часа по шоссе. Однако на этом шоссе стояла 316-я стрелковая дивизия, под командованием генерала И.В. Панфилова. Этот военачальник обладал настолько высоким авторитетом среди личного состава, что бойцы дивизии сами называли себя панфиловцами. А дивизию — панфиловской.

16 ноября 1941 года панфиловцы приняли бой, которому суждено было стать легендой Великой Отечественной войны.

В этом бою 28 панфиловцев, укрепившихся возле разъезда Дубосеково, встали на пути немецкого танкового батальона… И остановили его.

Подвиг двадцати восьми героев панфиловцев стал одним из ярчайших символов битвы за Москву.

Вход свободный!