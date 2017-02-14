Фуркада исключили из состава сборной Франции

«Фуркад занял 85-е место в спринте, это не тот результат, которого мы ожидаем от спортсмена в его возрасте. Он не сможет добиться успеха на этом чемпионате, поэтому мы решили заменить его на молодого биатлониста», — рассказал Бутье, отметив, что место Фуркада-старшего займет 22-летний Фабьен Клод.

«Мы рассчитываем на Клода в будущем. Он получит шанс посоревноваться в условиях жесткой конкуренции», — подчеркнул специалист.

32-летний Фуркад пришел к финишу 85-м в спринтерской гонке, которая состоялась 11 февраля. Победителем стал представитель Германии Бенедикт Долль. Мартен Фуркад занял третье место, пишет Eurosport.

Клод является двукратным чемпионом мира среди юниоров. 16 февраля он выйдет на старт в индивидуальной гонке на 20 километров.