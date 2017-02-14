Эстонская и Красная армии сразятся в субботу в Виймси

19 февраля в 13.00 на территории Музея Эстонских вооруженных сил имени генерала Лайдонера по адресу Мыйза-теэ, 1, Виймси, пройдет военно-историческая реконструкция «Южный фронт, 1919 год» посвященная боям между частями Эстонской и Красной Армий весной 1919 года, проходившим в районе Пскова.

В мероприятии примут участие более 100 реконструкторов из военно-исторических клубов Эстонии, Латвии, России, Белоруссии и Украины.

У гостей мероприятия будет возможность пообщаться с военными историками из разных стран, познакомиться с униформой и вооружением противоборствующих сторон.

Посетив постоянную экспозицию и временные выставки Эстонского Военного музея, все желающие смогут узнать о войнах, которые велись на территории Эстонии, о службе эстонцев и других местных народов в армиях разных стран, а также о войнах, в которых принимали участие жители Эстонии.

Вход свободный!