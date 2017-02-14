Свободной партии преподнесли неприятный сюрприз

Поскольку члены Свободной партии будут баллотироваться на предстоящих этой осенью местных выборах только в составе избирательных союзов, свободники не смогут поддержать свою кампанию государственными средствами.

Согласно Закону о партиях, публичные средства могут использоваться только самими партиями, а не отдельными кандидатами, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру на эстонском языке".

В Свободной партии подтвердили, что им известно об этом ограничении, но указывают на возможность использования средств для общей кампании.