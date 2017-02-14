Галерея: в Таллинне произошел пожар в ресторане Talleke ja Pullike

По словам находившегося в ресторане читателя Postimees, в одно мгновение сотрудники ресторана начали бегать туда-сюда. Как отметил очевидец, с кухни раздавались звуки работающего огнетушителя. Вскоре клиентов попросили покинуть заведение. По заверению очевидцев, сначала из трубы ресторана повалил черный дым, а потом стали видны языки пламени.

В Департаменте спасательной службы сообщили, что пока неизвестно, что послужило причиной пожара.

Находящиеся на месте происшествия пожарные занимаются поиском возможных очагов возгорания.