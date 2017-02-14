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Юристы Поветкина подадут ходатайство в суд

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Сторона российского боксера Александра Поветкина в течение 2-3 недель подаст ходатайство о «недобросовестном процессе» (mistrial) по итогам решения жюри присяжных в судебном споре с американцем Деонтеем Уайлдером и его промоутером, вердикт по ходатайству ожидается в апреле-мае.

Присяжные на судебных слушаниях в Нью-Йорке в понедельник постановили, что Поветкин принимал мельдоний уже после того, как этот препарат попал в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA). По мнению Карпенко, причиной такого решения стало поведение в суде адвоката американской стороны, который «нарушил абсолютно все правила»: представители россиянина несколько раз заявляли протест, а судья «пять или шесть раз» указывал жюри, что озвученную адвокатом Уайлдера информацию не следует принимать в расчет.

«По mistrial мы подадим ходатайство в течение двух-трех недель, и оно будет слушаться от месяца до двух. Суд запросит вторую сторону, даст им тоже две-три недели и потом где-то месяц-полтора будет думать. Я думаю, что в районе апреля — начала мая мы получим решение по mistrial», — отметил Карпенко.

Он разъяснил, что у судьи будет два варианта действий, если он примет доводы российской стороны: либо он сам примет решение, проигнорировав мнение присяжных, посчитав, что оно было сформировано в результате ненадлежащего поведения одной из сторон; либо созовет новое жюри, потому что предыдущее было дискредитировано.

«Наш приоритет, конечно, — решение судьи», — указал юрист, отметив, что, по его мнению, решающим в нынешнем вердикте присяжных «стал уикенд, который они провели наедине с американскими телеканалами, газетами и Google» после того, как они «услышали то, что они не должны были слышать» от представителя американской стороны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАwadaалександр поветкин
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