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Вопрос читателя: что грозит "кленовому листу", если он попадет в ДТП?

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«Если пешеход переходит дорогу в темное время суток не по пешеходному переходу и происходит ДТП. Чем это грозит водителю, который еще ездит с "кленовым листом"? Будет ли возможное наказание отличаться от назначаемого водителю с большим стажем?» - поинтересовался читатель.

Отвечает ведущий сотрудник бюро ДПП по профилактике и расследованию правонарушений Кальмер Тикерпе:

Если в ДТП есть пострадавшие, либо если участники аварии не могут установить виновника, необходимо позвонить по номер 112, чтобы как можно скорее оказать помощь пострадавшим, а также разобраться в обстоятельствах произошедшего.

На место приедет группа разбора. При необходимости будет начато следствие, в ходе которого будут установлены обстоятельства произошедшего, включая виновника ДТП. Если выяснится, что водитель невиновен, то совершенно неважно, первичные у него водительские права или нет.

Каждый случай рассматривается отдельно. Суровость наказания не зависит от того, ездит водитель с "кленовыми листами" или нет. Во время следствия будет установлен виновник, а при назначении наказания могут учитываться предыдущие нарушения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАводительские правадпппешеход
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