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Газета The New York Times сообщила о нарушении Россией договора о ракетах средней и малой дальности

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Российские военные тайно развернули новые крылатые ракеты в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). У Москвы есть уже два дивизиона запрещенных документом крылатых ракет, один из которых размещен на полигоне в Астраханской области, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных источников в администрации президента США. Комментариев от российской стороны в заметке не приводится.

По информации американского издания, Россия на сегодняшний день располагает двумя дивизионами запрещенных договором крылатых ракет. Один из них по-прежнему находится на испытательном полигоне Капустин Яр в Астраханской области, другой в декабре прошлого года был переброшен на другую неназванную военную базу.

При этом газета указывает на то, что ранее американские должностные лица называли эти крылатые ракеты SSC-X-8 (буквами SSC в классификации НАТО обозначаются именно крылатые ракеты наземного базирования), а потом убрали из отчетов букву X. Это означает, что теперь американские спецслужбы считают эти ракеты "функционирующими".

В каждом дивизионе - четыре мобильные пусковые установки и большой запас ракет. Пусковая установка при этом напоминает установку для ракетных комплексов "Искандер", которые разрешены договором о РСМД, отмечает издание.

Ранее администрация бывшего президента США Барака Обамы настаивала на недопустимости тестирования крылатых ракет, однако Россия продолжала развертывание полностью автоматизированной боевой системы вопреки позиции Белого дома, напоминает NYT.

Договор о РСМД был подписан США и Советским союзом в 1987 году и вступил в силу в 1988-м. Стороны обязались полностью уничтожить свои ракеты средней (одна тысяча - 5,5 тысячи километров) и меньшей (500 - одна тысяча километров) дальности и вспомогательные объекты. К 1991 году соглашение было исполнено, до 2001-го шли взаимные инспекции. При этом другие страны мира, в том числе европейские, по-прежнему могут иметь такие ракеты на вооружении.

Москва и Вашингтон начали обмениваться обвинениями по поводу несоблюдения договора на фоне украинского кризиса. США заявляет, что Москва нарушила обязательства не производить ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров и пусковые установки этих ракет. В свою очередь Россия настаивает на том, что Вашингтон нарушает договор, применяя ударные беспилотники и устанавливая противоракеты в Восточной Европе.

В конце марта 2016 года на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне президент США Барак Обама вновь заявлял о нарушениях со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

У России тоже не исчезают претензии к США. В 2015 году глава МИД РФ Сергей Лавров говорил: "В рамках создания глобальной ПРО Вашингтон развернул широкомасштабную программу создания ракет-мишеней с характеристиками, аналогичными или близкими к запрещенным ДРСМД наземным баллистическим ракетам".

Он предлагал "переподтвердить" международные договоры, обвинив НАТО и США в подрыве международных конструкций безопасности, в частности в Европе. В мае 2016 года, после того как Обама указал на нарушения договора Россией, в МИД РФ повторили: развертывание системы ПРО США в Европе угрожает безопасности и нарушает договор по ракетам средней и малой дальности.

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