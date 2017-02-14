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Ратас: хорошая работа полицейских и пограничников повышает уровень доверия к правительству1

BNS
BNS
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Премьер-министр Юри Ратас отметил во время посещения во вторник морского центра Департамента полиции и погранохраны (ДПП), что хорошая работа полицейских и пограничников повышает уровень доверия к правительству.

"Нет сомнений, что от полицейских и пограничников в значительной мере зависит то, насколько защищенными чувствуют себя в Эстонии люди. Вдобавок, от ДПП в значительной степени зависит, каким видят люди свое государство в целом, - сказал Ратас. - Поэтому тот факт, что доверие к ДПП уже на протяжении ряда лет держится на уровне около 90 процентов, косвенно укрепляет и оценку всему государству. Выражаю за это огромное спасибо нашим полицейским и пограничникам".

Гендиректор департамента Эльмар Вахер сообщил главе правительства, что в течение дня сотрудники ДПП в среднем приходят на помощь жителям страны 405 раз, то есть 147 825 раз в год. В течение года также выдаются около 400 000 паспортов и ID-карт и ведутся дела по 150 000 преступлений.

Глава правительства ознакомился также с работой расположенного в порту Сюста морского центра ДПП, сотрудники которого ведут наблюдения на море в течение 24 часов в сутки. Центр направляет воздушные и водные транспортные средства для спасения людей на море, для контроля зарубежные судов и для мониторинга окружающей среды. "Своими глазами убедился в том, что Эстония имеет высококачественную картину своих морских вод", - сказал Ратас.

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