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Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Президент США Дональд Трамп, с которым связывают перспективу возможного улучшения двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой, дал четко понять, что будет добиваться возвращения полуострова Крыма и Севастополя под контроль Киева. Об этом во вторник объявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Президент Трамп дал ясно понять, что ожидает от российского правительства деэскалации конфликта на Украине и возвращения Крыма. В это же время он в полной мере ждет налаживания отношений и хочет поладить с Россией", - пояснил Спайсер.

Это уже не первый раз, когда новая администрация США пытается разъяснить свою позицию относительно двусторонних отношений с РФ в контексте санкций и украинской проблематики.

На прошлой неделе Спайсер также подчеркивал, что "пока Россия не уйдет из Крыма", вопрос снятия или частичного смягчения антироссийских санкций не будет стоять на повестке дня. Его заявление прозвучало на фоне шага американских сенаторов, которые внесли на рассмотрение законопроект, препятствующий любым решениям Дональда Трампа об отмене санкций против РФ.

В США озабочены возможностью восстановления полномасштабных отношений Вашингтона с Москвой, несмотря на Крым и кибератаки. Сенаторы считают, что этот закон позволит нейтрализовать угрозу преждевременной отмены санкций.

Напомним, что Трамп в январе поставил условием снятия санкций сокращение Россией ядерного арсенала, после чего в США появилась информация о готовом проекте указа, отменяющего санкции.

Минфин США не собирается отменять антироссийские санкции

Тем временем новый глава Минфина США Стивен Мнучин заявил о том, что с его приходом санкционная политика Вашингтона в отношении РФ останется неизменной.

"Действующие санкционные программы остаются в силе", - заверил он, отвечая на вопрос журналистов о санкционной политике в отношении России. Мнучин также назвал санкции "очень важной частью" работы Минфина, которую Вашингтон "продолжит рассматривать в отношении разных стран".

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил что между президентом США и американским конгрессом, большинством в котором контролируют однопартийцы главы государства, растут разногласия в контексте российского вопроса.

"Это растущий конфликт между администрацией Трампа и конгрессом. Я надеюсь, что президент Трамп поймет, что Россия не является нашим другом", - подчеркнул сенатор. Он также пообещал возглавить усилия конгресса в вопросе введения новых санкций в отношении Москвы за "вмешательство в президентские выборы 2016 года".

Евросоюз возложил ответственность за происходящее на Донбассе на Россию

Россия несет прямую ответственность за происходящее на юго-востоке Украины, на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик находятся российские военные и отечественная военная техника. Об этом во вторник заявил парламентский секретарь Мальты по председательству в ЕС Ян Борг, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

В рамках дебатов об обострении ситуации в восточной Украине Борг представлял главу дипломатии Евросоюза Федерику Могерини. "Мы очень обеспокоены поступающей к нам информацией о присутствии российских вооружений и военного личного состава в зоне контроля сепаратистов", - заявил представитель мальтийского председательства Совета ЕС.

Борг заверил, что санкции для Европы - не самоцель, а инструмент. По его словам, ограничения против России будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены минские договоренности.

"Украина остается для нас приоритетом. Причина этого - незаконная аннексия Крыма и дестабилизация на востоке Украины, которые ставят под сомнение сами основы нашей международной системы и безопасность нашего континента", - пояснил официальный представитель Могерини.

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