Желающих подать первыми декларацию о доходах ждал неприятный сюрприз

Э-департамент во вторник поздно вечером открыл возможность для подачи декларации о доходах, но уже в 22.40 сайт был недоступен, сообщает Postimees. В 23 часа страница вновь заработала.

Такая картина наблюдалась в 22.40:

/Скриншот экрана

По большинству деклараций переплаченный налог будет возвращен 28 февраля.

Доходы за 2016 год можно декларировать с 15 февраля по 31 марта 2017 года. Необлагаемый налогом доход в 2016 году составлял 2040 евро, а дополнительный освобожденный от налога доход в случае пройденного обучения, процентных ставок по жилищному кредиту и пожертвований — 1200 евро.

По оценке Налогово-таможенного департамента, условиям возврата налога соответствует около 100 000 совершеннолетних людей с годовыми доходами менее 7818 евро (до 651 евро в месяц), которые работали в 2016 году не менее шести месяцев на полную ставку. Сумма возврата составляет до 709 евро, но не более суммы уплаченного в 2016 году подоходного налога.