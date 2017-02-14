Фото: эстонские пограничники обнаружили в кустах восемь вьетнамцев

Государственная граница проходит вокруг Вырумаа, волости Меремяэ, деревни Тикласы. В ближайшем лесу, в 1,5 км от границы пограничники обнаружили восемь человек, прибывших в Эстонию 9 февраля в 12.20. При патрулировании на снегу были обнаружены следы и, следуя по ним, было несложно найти скрывающихся личностей, рассказывает руководитель кордона Пиуза Вальмар Хинно.

Проверка личностей и их документов показала, что они граждане Социалистической Республики Вьетнам. Шесть мужчин в возрасте от 19 до 34 лет и две женщины 21 и 42 лет. Это первое в этом году незаконное пересечение сухопутной границы.

Пограничники задержали их и передали чиновникам, занимающимся пограничной миграцией. Во время производства будет выяснено, как они точно сюда попали и куда планировали направиться.

Медики проверили состояние здоровья иностранцев и их отконвоировали в арестантский дом Тарту. Соглано решению Тартуского административного суда, восемь человек 10 февраля бы направлены в Центр задержания.

В отношении задержанных полиция начала уголовное производство. За незаконное пересечение границы может грозить денежный штраф или до года лишения свободы.