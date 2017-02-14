Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии

"Президент сегодня объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и поручил оказать федеральную поддержку штату в связи с чрезвычайными условиями из-за угрозы разрушения плотины на озере Оровилл, которая была объявлена 7 февраля и сохраняется по сей день", - говорится в документе. Трамп распорядился, чтобы министерство национальной безопасности и Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) координировали свои действия для оказания помощи штату.

В субботу в связи с появлением следов эрозии на основном и запасном водоотводах 230-метровой плотины Оровилл - самого высокого гидротехнического сооружения в США - была объявлена эвакуация жителей трех близлежащих округов: Саттер, Бьютт и Юба. В общей сложности около 188 тысяч человек были вывезены на расстояние примерно 120 км от плотины.

Озеро Оровилл - основной источник питьевой воды примерно для половины из 39 млн жителей Калифорнии. Кроме того, она используется для орошения крупных сельхозугодий