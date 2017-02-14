Место аварии покидают сотни водителей: в закон могут внести поправки

Министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал, что планируется внести в законодательство поправки, которые изменят квалификацию бегства с места происшествия с проступка на преступление, сообщает ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ сказал, что сбегавших с места ДТП почти всегда удавалось поймать. По словам Рейнсалу, водителям не будет смысла сбегать с места ДТП, чтобы скрыть свое алкогольное опьянение, поскольку по закону наказание будут получать и они.