Среда, 15. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Старший брат лидера КНДР был отравлен

Разведка: Ким Чен Нам просил брата пощадить его и членов семьи

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Ким Чен Нам в 2012 году направил своему младшему брату, лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором просил сохранить жизнь ему и членам его семьи. Об этом сообщил директор Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея Ли Бён Хо в ходе брифинга для депутатов парламента, пишет ТАСС.

"Ким Чен Нам заверял пришедшего к власти в Северной Корее брата, что ни он, ни его дети не претендуют на власть и хотят лишь спокойной жизни за пределами КНДР", - передал его слова журналистам по итогам встречи один из ее участников.

Он также сообщил, что бывшая жена Ким Чен Нама в настоящее время проживает в Пекине с сыном, а вторая супруга с двумя детьми находится в Макао.

Всем им предоставлена охрана со стороны китайских властей. Директор разведки рассказал, что Ким Чен Нам никогда не обращался к Южной Корее с просьбой предоставить ему убежище, и игнорировал подобные советы со стороны друзей.

Ли Бён Хо также подтвердил, что старший брат лидера КНДР был отравлен, однако все обстоятельства происшествия пока не известны. Он отметил, что НРС узнала об инциденте в Малайзии спустя четыре часа после того, как он произошел.

Разведка полагает, что спецслужбы КНДР вели охоту за Ким Чен Намом на протяжении последних пяти лет, когда его брат Ким Чен Ын пришел к власти, однако этим планам мешала установленная китайскими властями охрана. Удобный для убийц случай представился в аэропорту Малайзии.

Правоохранительные органы Малайзии во вторник подтвердили, что гражданин КНДР, скончавшийся в столичном аэропорту, был Ким Чен Намом. "Он находился во втором терминале, ожидая вылета в Макао, который был назначен на 10:00 по местному времени. Этот человек обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, он также рассказал, что неизвестный брызнул ему в лицо жидкостью, после чего скрылся", - рассказал помощник руководителя полиции штата Селангор Фадзил Ахмат.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный от внебрачной связи с известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Он одно время считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбратким чен ынразведкасеверная кореяспецслужбыюжная корея
По теме
СМИ: в Малайзии убит старший брат Ким Чен Ына

СМИ: в Малайзии убит старший брат Ким Чен Ына

Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Нам был убит 13 февраля в Малайзии, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Yonhap и другие южнокорейские СМИ.
мнение
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
09:18
Микроавтобус провалился под лед: в машине было два человека
08:51
Минобороны России опровергло информацию об инцидентах с американским эсминцем
08:42
Видео: поймана самая редкая змея в мире, которую не видели 64 года
08:29
Вопрос читателя: могу ли я получать пособие по безработице в декретном отпуске?
08:20
Разведка: Ким Чен Нам просил брата пощадить его и членов семьи
08:07
Место аварии покидают сотни водителей: в закон могут внести поправки
07:55
Бывший советник Трампа Флинн рассказал о переговорах с послом России
07:48
Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии
07:35
Фото: эстонские пограничники обнаружили в кустах восемь вьетнамцев (1)
07:15
В Тарту ликвидировали крупную наркогруппировку (видео)
06:57
Желающих подать первыми декларацию о доходах ждал неприятный сюрприз (3)
06:41
Спокойно и без осадков: в среду погода побалует жителей Эстонии
22:02
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине (25)
21:53
Картина дня: пожар в Talleke ja Pullike, переезд госучреждений из Таллинна и страхование пациентов
21:46
Ратас: хорошая работа полицейских и пограничников повышает уровень доверия к правительству (5)
21:37
Газета The New York Times сообщила о нарушении Россией договора о ракетах средней и малой дальности
21:26
Найдены десятки потенциально обитаемых планет
21:15
Столтенберг: государства НАТО повысили расходы на оборону быстрее запланированного (4)
21:00
Вопрос читателя: что грозит "кленовому листу", если он попадет в ДТП? (1)
20:59
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство? (33)
Все новости
LimonЦеликом
Социал-демократическая партия Эстонии проводит розыгрыш в честь Дня святого Валентина. Это лучшее, что я сегодня видел!

Социал-демократическая партия Эстонии проводит розыгрыш в честь Дня святого Валентина. Это лучшее, что я сегодня видел! (1)

Итальянские СМИ: жену Абрамовича застали за поцелуями с другим мужчиной (фото)

Итальянские СМИ: жену Абрамовича застали за поцелуями с другим мужчиной (фото)

Вот почему пьяным мужчинам нравятся абсолютно все женщины!

Вот почему пьяным мужчинам нравятся абсолютно все женщины!

14. фев
Десять вариантов секса, которые необходимо попробовать, прежде чем вы умрете
14. фев
Не в бровь, а в глаз: семь заповедей для каждого знака Зодиака
14. фев
Фото: Никита Джигурда ужаснул людей подарком, который он сделал Марине Анисиной в честь Дня влюбленных (1)
14. фев
Николай Расторгуев: я решил держаться до конца
KrasotkaЦеликом
Минувшие выходные акушерки Раквереской больницы запомнят надолго

Минувшие выходные акушерки Раквереской больницы запомнят надолго

19 женских заморочек, которые никогда не понять ни одному мужчине!

19 женских заморочек, которые никогда не понять ни одному мужчине!

Цветочный гороскоп: какое растение принесет вам удачу

Цветочный гороскоп: какое растение принесет вам удачу

14. фев
Сексуальные смс: как соблазнить его двумя фразами
14. фев
Десять вещей, которые делают красивые и счастливые женщины каждое утро
14. фев
«Сельское» платье герцогини Кэтрин обнажило ее пугающую худобу
14. фев
Специалист по питанию: четыре распространенные ошибки, связанные с диетой
SportsЦеликом
Юристы Поветкина подадут ходатайство в суд

Юристы Поветкина подадут ходатайство в суд

Фуркада исключили из состава сборной Франции

Фуркада исключили из состава сборной Франции (1)

Правительство США требует от велогонщика Армстронга возмещения ущерба имиджу страны

Правительство США требует от велогонщика Армстронга возмещения ущерба имиджу страны

14. фев
ФИФА разрешила обвиненному в нацизме украинцу сменить клуб (1)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: могу ли я получать пособие по безработице в декретном отпуске?

Вопрос читателя: могу ли я получать пособие по безработице в декретном отпуске?

Желающих подать первыми декларацию о доходах ждал неприятный сюрприз

Желающих подать первыми декларацию о доходах ждал неприятный сюрприз (3)

Вопрос читателя: что грозит

Вопрос читателя: что грозит "кленовому листу", если он попадет в ДТП? (1)

14. фев
Elektrilevi снижает цены и вводит фиксированную плату
Погода
Видео: поймана самая редкая змея в мире, которую не видели 64 года

Видео: поймана самая редкая змея в мире, которую не видели 64 года

Спокойно и без осадков: в среду погода побалует жителей Эстонии

Спокойно и без осадков: в среду погода побалует жителей Эстонии

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Тарту ликвидировали крупную наркогруппировку (видео)

В Тарту ликвидировали крупную наркогруппировку (видео)

Галерея: в Таллинне произошел пожар в ресторане Talleke ja Pullike

Галерея: в Таллинне произошел пожар в ресторане Talleke ja Pullike (11)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
«Радар»: почему восемь советников Сависаара по-прежнему получают зарплату?

«Радар»: почему восемь советников Сависаара по-прежнему получают зарплату? (1)

Скорая помощь в Таллинне может получить ключи от всех шлагбаумов в городе

Скорая помощь в Таллинне может получить ключи от всех шлагбаумов в городе (3)

Культура
«28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК

«28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК (6)

Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

Буриданы и нецензурные истории на краю вечности: новые книги Эстонии

Самые читаемые
Желающих подать первыми декларацию о доходах ждал неприятный сюрприз(3)
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(55)
Фото: эстонские пограничники обнаружили в кустах восемь вьетнамцев(1)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(25)
Галерея: в Таллинне произошел пожар в ресторане Talleke ja Pullike(11)
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(55)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(48)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(33)
Порошенко заявил о разработке на Украине нового ракетного вооружения (видео)(29)
По Эстонии разъезжают машины с крымскими номерами. И это законно(28)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 14.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees