Вопрос читателя: могу ли я получать пособие по безработице в декретном отпуске?

Отвечает руководитель отдела пособия по безработице Кассы страхования от безработицы Кристийна Куусмаа:

После завершения рабочих отношений по собственному желанию при регистрации в качестве безработного есть право на пособие по безработице, дневная ставка которого в 2017 году — 4,86 евро и которое выплачивается до выхода на работу, но не дольше, чем 270 дней.

Пособие по безработице назначается при условии, если человек в течение предыдущих 12 месяцев до постановки на учет в качестве безработного работал как минимум 180 дней или занимался деятельностью, приравненной к работе, не менее 180 дней.

Пособие по безработице рассчитывается начиная с восьмого дня от подачи заявления на пособие.

Если человек был в декретном отпуске и по собственному желанию разорвал рабочие отношения, у него появляется право получения пособия по безработицы на основании трудовой занятости. Если безработный за последние 12 месяцев проработал менее 180 дней, у него есть право ходатайствовать о пособии для ухода за ребенком младше восьми лет.