Минобороны России опровергло информацию об инцидентах с американским эсминцем

"Никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролетом российских военных самолетов в Черном море рядом с эсминцем ВМС США "Porter" не было", - сказал он.

"Все полеты наших самолетов совершались и совершаются над нейтральными водами Черного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности", - сказал генерал.

"Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал "обычное" патрулирование рядом с Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, - странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Черного моря", - сказал Конашенков.

Пентагон заявляет, в акватории Черного моря произошло несколько "опасных" и "непрофессиональных" инцидентов с участием российских самолетов и американского эсминца "Портер".

"Ряд инцидентов с участием нескольких российских самолетов в Черном море вблизи эсминца USS Porter были оценены командованием корабля как небезопасные и непрофессиональные", - сказала представитель Пентагона Мишель Балданца "Интерфаксу" во вторник.