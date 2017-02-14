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Женщины, подозреваемые в убийстве брата Ким Чен Ына, уже могут быть мертвы

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Женщины, подозреваемые в убийстве Ким Чон Нама, старшего единокровного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, уже могут быть мертвы. Соответствующую информацию распространили японские источники. Тем временем южнокорейская разведка официально подтвердила, что родственник действующего главы КНДР был убит в Малайзии, передает NEWSru.

О том, что подозреваемые в убийстве Ким Чон Нама женщины могут быть мертвы, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японских дипломатических кругах. «Поступила информация о том, что существует вероятность, что они уже мертвы. Мы проверяем данные», - заявил собеседник агентства, выдержку из сообщения которого приводит РИА «Новости».

Между тем директор Национального агентства разведки Южной Кореи Ли Бен Хо заявил в среду, что Ким Чон Нам был убит в аэропорту Малайзии при помощи яда, сообщает The Korea Herald. При этом еще предстоит выяснить, использовали убийцы отравленную иглу или химический аэрозоль.

Южнокорейским спецслужбам стало известно об убийстве старшего брата Ким Чен Ына спустя около четырех часов после происшествия. Ким Чон Нам находился в аэропорту в Малайзии и собирался вылететь в Макао (специальный административный район Китая). Затем он обратился за помощью к персоналу после контакта с двумя "азиатскими" женщинами. По дороге в больницу мужчина скончался.

По данным агентства, подозреваемые все еще могут быть на свободе в Малайзии.

В прессу попало фото одной из предполагаемых убийц

Тем временем малайзийская газета The Star публикует фото одной из предполагаемых убийц, снятое на камеру видеонаблюдения в международном аэропорту Куала-Лумпура. На фотографии довольно отчетливо видно женщину среднего возраста азиатской внешности. Она одета в кофту с крупной надписью LOL и голубую юбку. Также на ней дамская сумочка через плечо, которую она придерживает правой рукой. Ранее в Сеть попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых, предположительно, изображена та же женщина, но с большего расстояния и под другим ракурсом, отмечает издание.

Малайзийские власти предполагают, что Ким Чон Нам был отравлен. Детали станут известны после вскрытия, во второй половине среды, сообщили ранее в полиции Малайзии.

На Ким Чон Нама уже совершалось покушение

В Национальном агентстве разведки Южной Кореи напомнили, что в 2012 году на Ким Чон Нама уже совершалось покушение. Тогда Ли Бен Хо заявил, что действия КНДР вызваны скорее «бредовым расстройством» Ким Чен Ына, нежели расчетом на то, что его сводный брат может угрожать северокорейскому режиму. По словам главы южнокорейской разведки, в 2012 году Ким Чон Нам отправил своему брату письмо с просьбой пощадить его самого и его семью.

В настоящее время жена убитого находится в Пекине вместе с сыном, в то время как его вторая супруга живет в Макао с сыном с дочерью. Все они временно под защитой китайских властей.

Сын убитого Ким Хан Сол, находящийся в Макао, привлек общественное внимание в 2012 году, когда в интервью финской телекомпании заявил, что надеется на объединение двух разделенных Корей и хотел бы улучшить уровень жизни обычных людей, живущих в обнищавшей стране, которую возглавляет его дядя.

Ким Чон Нам - старший сын бывшего главы КНДР Ким Чен Ира, рожденный от его внебрачной связи с известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. В минувший понедельник он был убит, предположительно при помощи яда, в аэропорту Куала-Лумпура, откуда собирался вылететь в Макао на встречу с семьей. Ему было 45 лет.

Одно время Ким Чон Нам считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в 2001 году. С тех пор он проживал за рубежом, в частности в китайском анклаве Макао. Он открыто критиковал общественный строй Северной Кореи и выражал сомнения в способностях своего брата управлять государством.

В 2010 году в интервью японскому телеканалу Asahi Ким Чон Нам заявил, что он «против перехода власти к третьему поколению» в КНДР, в то же время выразив надежду, что Ким Чен Ын сделает все возможное для улучшения жизни северокорейцев, и сообщив, что готов помогать ему из-за рубежа.

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