Минобр построит в Рапла и Виймси госгимназии

«Хотя государственные гимназии в Рапла и Виймси заработают только 1 сентября следующего года, важно заранее найти директоров, чтобы подготовить создание школ как фактически, так и формально», - сказала Репс.

Министерство образования и науки ждет инициативных кандидатов, которые смогут вместе с командой создать амбициозную концепцию школы и воплотить ее.

Строительство зданий обеих школ находится на стадии между архитектурным конкурсом и проектированием. Авторы архитектурного решения здании Виймсиской госгимназии — архитектурно-инженерные бюро Novarc Group AS и KAMP Arhitektid OU. Решение здания Раплаской госгимназии представили архитекторы из Salto Arhitektuuriburoo OU.

Задачей государственных гимназий является предоставление гимназического образования с разнообразными вариантами выбора по всей Эстонии. Все госгимназии будет связывать единый договор о качестве, включающий требования к ученикам, учителям и школьному руководству. Учебная среда госгимназий будет специально адаптирована для гимназии, в ней будут учитываться гибкие и инновационные формы преподавания.