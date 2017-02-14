Управляющий Talleke ja Pullike назвал причину пожара и пообещал реабилитироваться в глазах клиентов

«Придется установить новый перегоревший мотор вентиляции и, конечно, нам самим обидно очень, что так вышло: в ресторане снова был аншлаг, ни одного свободного столика», - прокомментировал Олег Иванов в Facebook.

Он добавил, что у них есть телефоны всех людей, кто вчера бронировал столики, но не смог насладиться ужином из-за пожара. Как только вентиляция будет приведена в порядок, их пригласят в ресторан на особых условиях и сделают для каждого вкусные сюрпризы.