Центрист: жизнь возможна за пределами столицы, были бы рабочие места

По словам депутата Рийгикогу от Центристской партии и члена комиссии по вопросам государственной реформы Хельмута Халлемаа, слишком рано делать какие-либо выводы на основании лишь нескольких набросков или возможных вариантов, но сам план – вернуть жизнь в небольшие города – достоит похвалы. «Настало время, когда мы должны прекратить сосредотачиваться лишь на Таллинне. Наша цель – чтобы в любом уголке Эстонии кипела жизнь, в противном случае наши жители будут выезжать за пределы столицы только для того, чтобы посмотреть отчий дом родителей, заросший травой», - признался Халлемаа.

По словам политика, который сам родом из Вильянди, жизнь возможна и за пределами столицы, в маленьких городах и селах, поэтому рабочих рук хватит, чтобы заполнить свободные должности. «Не все люди, работающие в Таллинне, родом из столицы. Среди них много тех, кто родился в Вильянди, Пярну, Валга, Нарве или других городах, жители которых после окончания университета просто не смогли найти себе работу в своем регионе именно из-за ее отсутствия» - сказал Халлемаа. Он добавил также, что, если предоставить молодым семьям возможность уехать из столицы, с ее быстрым ритмом жизни в другие эстонские города, где жизнь более спокойная, они воспользуются этим шансом. Рабочие места положительно скажутся на внутреннем потреблении, печальная картина на рынке недвижимости изменится в лучшую сторону и общее благосостояние людей улучшится.

Халлемаа добавил также, что уже сегодня некоторые госучреждения или подведомственные учреждения переведены, пусть даже частично, за пределы столицы и работа в них не остановилась. Хороший пример того, что все это возможно – переезд отдела тюрем Министерства юстиции в Йыхви несколько лет назад. При этом Халлемаа отметил, что понимает опасения некоторых людей относительно государственной реформы, связанной, прежде всего, с возможными расходами при переезде учреждений.

«Именно поэтому все партии и эксперты должны работать в этом направлении сообща и если критиковать, то конструктивно, но никак не вести политическую борьбу друг с другом. Госреформа необходима, но как именно ее претворить в жизнь – мы должны решить вместе» - сказал Халлемаа.