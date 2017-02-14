Галерея: как победители конкурса фотографий нашего портала отметили День святого Валентина

Пока на кухне готовили праздничное угощение, мы попросили Ольгу и Андрея рассказать историю их любви. Оказалось, что они познакомились в интернете, на сайте знакомств, совсем не надеясь найти именно там свое счастье. Но, как бывает в книгах и кино, встреча состоялась. Сначала виртуальная, а потом и реальная. Ольга и Андрей вместе почти год. Судя по их сияющим лицам, они счастливы! Поэтому мы очень рады, что именно их фотографию сочли самой искренней и теплой.

/ Фото: частный архив.

Но раз призом стал ужин, мы расспросили Ольгу и Андрея об их гастрономических пристрастиях. Андрей предпочитает русскую кухню, Ольга – восточную, азиатскую: от суши до плова и мантов.

Ресторан предложил им свое фирменное меню-загадку от шеф-повара. Их только спросили – нет ли аллергии на какие-то продукты и какой прожарки мясо предпочитает Андрей. Остальное – было кулинарной тайной, которая, впрочем, скоро развеялась: комплиментом от шефа стали рыбный тартар для Ольги и гусиный паштет для Андрея, на закуску подали карпаччо из осьминога для дамы и vitello tonnato - холодную телятину под соусом из тунца для кавалера.

Владельцы ресторана MIX Максим Рындин (слева) и Владимир Ильин, он же шеф-повар, подают нашим победителям закуску. / Фото: Альберт Труувяэрт

На горячее Ильин предложил для Ольги - треску, а для Андрея - баранину. Вкусом блюд наши победители остались очень довольны. А насколько красиво они были оформлены, судите сами!

Блюдо из трески с овощами для Ольги. / Фото: Альберт Труувяэрт

Что было на десерт, мы оставим за кадром: надо же было дать нашим влюбленным хоть немного побыть наедине, без зоркого ока нашей фотокамеры!

Надеемся, что вчерашний день прошел удачно не только для наших читателей-победителей! Впереди у всех, кто читает rus.postimees.ee, еще много разных конкурсов. Участвуйте и выигрывайте!