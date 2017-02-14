Идет ли из Нарвского дома для престарелых заразная чесотка?

Тревогу забила читательница Анна, сообщившая в редакцию Rus.Postimees.ee о чесотке в нарвском доме престарелых и о замалчивании там этого факта. «Теперь родственники тоже заражены», - рассказала она, сама избежавшая заболевания, поскольку живет в Таллинне.

По рассказу Анны, чесоткой в ноябре заболела бабушка ее мужа, проживавшая в Нарвском доме попечения. К сожалению, бабушка скончалась в декабре, а вот ее дочь и зять, регулярно навещавшие бабулю, лечатся по сей день. «Эту информацию не распространяли, якобы была просто аллергия или что-то тому подобное», - сообщила Анна.

Чесотку не признают

Нехороша не только болезнь, но и непредусмотрительность учреждения, вовремя не объявившего карантин. Руководитель Нарвского дома попечения Татьяна Стольфат заверяет, что никакой чесотки у них не выявлялось. «В случае появления у клиентов симптомов каких-либо заболеваний, в том числе кожных, вызывается семейный врач и при необходимости организуется визит к врачу-специалисту», - сообщила она.

Татьяна Стольфат при этом не отрицает, что кожные заболевания у клиентов, конечно, диагностировались, но не являлись инфекционными. По крайней мере, в 2016 году таких случаев, по заверению руководителя, не было точно. «Это могли быть какие-то дерматиты или аллергические реакции на лекарственные препараты», - предположила она. Карантины у них тоже случаются, и уже в 2017 году дом попечения закрывал посещения на четыре недели в связи с распространением гриппа.

Корреспондент Rus.Postimees.ee связался с дочерью бабули, скончавшейся в декабре, о которой речь шла выше. Светлана (имя изменено) уже эмоционально пережила смерть мамы, но вот о клещах, продолжающих мучить теперь ее тело, рассказывает едва сдерживая слезы. Такую жизнь она называет кошмаром: «Я сегодня в два часа ночи не выдержала и пошла под душ, и сейчас опять чешусь». Вообще же, принимать душ, мыться запрещает дерматолог.

«Я увидела мамино тело и ужаснулась!»

По сведениям Светланы, чесотка появилась в Нарвском доме попечения, видимо, еще летом, но строгого запрета на внешние контакты клиентов там не вводили. «Мама умерла 15 декабря, я у нее была и держала за руки. Она была вся буквально расчесана до крови - все тело!»

«До этого я все время видела только руки мамы и что они расчесаны, а однажды в ноябре я пришла - ей как раз меняли памперс, я увидела мамино тело и ужаснулась! Оно все было красное, расчесанное до крови - и спина, и живот, и руки, и ноги, живого места не было».

Дочка забила тревогу, к маме приходил семейный врач, были выписаны мази и таблетки от аллергии: маленькие тюбики приходилось приобретать по нескольку раз. Кроме того, был вызван дерматолог, тоже прописавший мази.

Работницы дома попечения, по рассказу Светланы, поначалу не особо серьезно относились к происходящему - просто почитывали что-то в интернете, пытаясь разобраться. Потом Светлана случайно услышала разговор персонала о том, что уже двенадцать человек чешутся, а администрация это скрывает и по-прежнему разрешает пускать посетителей. Зато, как заметила встревоженная женщина, в комнатах появились флаконы для дезинфекции рук, правда в маминой комнате флакон чаще висел израсходованным…

После маминых похорон Светлана и ее муж начали чесаться тоже. Чесотку, как болезнь, врачи диагностировали у них не сразу - тоже долго лечили от аллергии, тогда как самочувствие пациентов становилось все хуже. Уже в феврале перед очередным приемом у дерматолога Светлана нормально не спала три ночи - не могла даже лечь, и тогда доктор поставила этот диагноз - чесотка. Было выписано полулитровое ведро серной мази на двоих.

«Муж уже избавился от этого - мы с ним сейчас в разных комнатах, а у меня продолжается все то же самое, - рассказывает Светлана сегодня. - Чешусь просто до безобразия, хоть и стыдно в этом признаваться. Все тело в синяках и хожу, как побитая. С подругами и друзьями не общаюсь, вру, что уехала, а раньше всегда полный дом людей был. Я сыновей не могу видеть: ради бога, только не приезжайте!.. Бедная мама - она ушла на тот свет в таком кошмарном состоянии!»

Важна репутация

Стоимость круглосуточного ухода в Нарвском доме попечения составляет 650 евро для жителей города, а для лежачих и иногородних - 700 евро в месяц. На сегодня заполнены 128 мест по уходу из 132-х.

Страдающая от чесотки Светлана понимает, что данное учреждение старается поддерживать свою высокую репутацию, о нем печатаются статьи в городской газете, но только немногие знают, что происходит там за дверями. «Мама лежала в отделении, в котором сорок человек, из них где-то половина лежачих больных, и они все обслуживались всего двумя работниками. А еще там есть люди с не совсем здоровой головой, которые могут в любую комнату зайти и что угодно сделать, и два человека на обслуживание - просто нереально все успеть!» - говорит она.

Руководитель учреждения Татьяна Стольфат не соглашается с замечаниями насчет неподобающих условий. «Буквально в прошлом году у нас были с проверкой представители Департамента здоровья, и они проверяли абсолютно все. А еще были представители канцлера права - и не было ничего плохого».

Директор Восточной региональной службы Департамента здоровья Ольга Смолина подтверждает, что в прошлом году в Нарвском доме попечения проводилась проверка, но она была плановая, то есть чесотку не то что не нашли, а ее и не искали: «Потому что никаких обращений, жалоб, информации от врачей о чесотке не поступало».

«Если было какое-то подозрение, то эта информация поступила бы к нам хотя бы от медработника этого учреждения, не говоря уже о клиентах или его родственниках. Если бы такая информация поступила, тогда мы говорили бы о внеплановой проверке этого учреждения», - пояснил эксперт.

О чесотке можно промолчать

С точки зрения государства, чесотка не относится к тем напастям, о которых по закону о профилактике инфекционных заболеваний надо обязательно и срочно извещать Департамент здоровья. Аналогично не обязательно заявлять о случаях выявления, например, вшей. «Но чесотка - это показатель неблагополучия в санэпидрежиме учреждения. Поэтому в любом случае, если нам поступает такая информация, мы на нее реагируем», - заверила Ольга Смолина.

Она напомнила, что чесотку вызывает чесоточный клещ, которого обнаружить можно только при помощи микроскопа. Однако не являются ли живым индикатором расчесанные до крови люди? «В таком случае мы говорим о признаках дерматита, а дерматит может быть вызван разными возбудителями, может быть аллергический дерматит. То есть кожные проявления не говорят о том, что за ними стоит чесотка», - объяснила Смолина. Собеседница повторила, что определением должен заниматься специалист, тогда как во время проверки в Нарвском доме попечения не было даже подозрения на чесотку. «Были в прошлом году другие дома попечения, но не Нарва», - отметила она.

Чесотка не такая уж и редкость в домах попечения, и они, по словам Смолиной, как правило, успешно справляются с заболеванием, предотвращая дальнейшее распространение: «Учреждения попечения должны быть к этому готовы, они должны быть настороже именно в отношении чесотки».

С позиции чиновника сейчас, после смерти бабушки, расследование уже не провести и диагноз не поставить. А что до точно заболевших чесоткой Светланы и ее супруга, то они не являются клиентами дома попечения и могли заразиться, теоретически, даже в общественном транспорте.