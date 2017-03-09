Пятница, 10. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Распространяется ли из Нарвского дома попечения чесотка?2

Илья Смирнов
Илья Смирнов
/
/
:

Факт наличия чесотки в Нарвском доме попечения никто не берется установить или признать официально, тогда как страдающая от нее женщина едва не плачет, рассказывая, каково ей сейчас приходится.

Тревогу забила жительница Таллинна Анна, сообщившая в редакцию Rus.Postimees.ee о чесотке в Нарвском доме престарелых и о замалчивании там этого факта. «Теперь наши родственники тоже заражены».

По рассказу Анны, чесоткой в ноябре заболела бабушка ее мужа, проживавшая в Нарвском доме попечения. Сама она скончалась в декабре, а вот ее дочь и зять, регулярно навещавшие бабушку, лечатся по сей день. «Эту информацию не распространяли: якобы была просто аллергия или что-то вроде этого», - сообщила Анна.

Чесотку не признают

Нехороша не только болезнь, но и непредусмотрительность учреждения, вовремя не объявившего карантин. Руководитель дома попечения Татьяна Стольфат заверяет, что никакой чесотки у них нет: «В случае появления у клиентов симптомов каких-либо заболеваний, в том числе кожных, вызывается семейный врач и при необходимости организуется визит к врачу-специалисту».

Татьяна Стольфат при этом не отрицает, что кожные заболевания у клиентов, конечно, диагностировались, но не являлись инфекционными. По крайней мере, в 2016 году таких случаев не было точно. «Это могли быть какие-то дерматиты или аллергические реакции на лекарственные препараты», - предполагает она. Карантины у них тоже случаются, и уже в 2017 году посещения отменялись на четыре недели в связи с распространением гриппа.

Корреспондент Rus.Postimees.ee связался с дочерью покойной, от которой та предположительно и заразилась. Светлана (имя изменено) уже пережила смерть матери, но вот о чесоточных клещах, продолжающих мучить ее, рассказывает, едва сдерживая слезы. Такую жизнь она называет кошмаром: «Я сегодня в два часа ночи не выдержала и пошла под душ, и сейчас опять чешусь». Вообще же, дерматолог запрещает мыться.

«Я увидела мамино тело и ужаснулась!»

По сведениям Светланы, чесотка появилась в Нарвском доме престарелых, видимо, еще летом, но строгого запрета на внешние контакты клиентов там не вводили. «Мама умерла 15 декабря, я у нее была, держала ее за руки. Она была вся буквально расчесана до крови - все тело! Это длилось уже довольно давно, но сначала я видела только руки мамы, а однажды, еще в ноябре, я пришла, когда ей меняли памперс и увидела мамино тело. Я ужаснулась! Оно все было красное - и спина, и живот, и руки, и ноги, живого места не было».

Светлана забила тревогу, и к ее матери вызвали семейного врача, который выписал мази и таблетки от аллергии: маленькие тюбики приходилось приобретать несколько раз. Кроме того, был вызван дерматолог, тоже прописавший мази.

Работницы дома престарелых, по рассказу Светланы, поначалу не особо серьезно относились к происходящему - просто почитывали что-то в интернете, пытаясь разобраться в происходящем. Потом Светлана случайно услышала разговор персонала о том, что уже двенадцать человек чешутся, а администрация это скрывает и по-прежнему пускает посетителей. Зато, как заметила встревоженная женщина, в комнатах появились флаконы для дезинфекции рук: правда, в комнате ее матери часто висел пустой флакон…

После похорон Светлана и ее муж начали чесаться тоже. Чесотку врачи диагностировали у них не сразу - тоже долго лечили от аллергии, тогда как самочувствие пациентов становилось все хуже. Уже в феврале перед очередным приемом у дерматолога Светлана нормально не спала три ночи - не могла даже лечь, и только тогда был поставлен диагноз - чесотка. Выписали пол-литровое ведро серной мази на двоих.

«Муж уже выздоровел - мы с ним сейчас в разных комнатах живем, а у меня продолжается все то же самое, - рассказывает Светлана. - Чешусь просто до безобразия, хоть и стыдно в этом признаваться. Все тело в синяках, хожу, как побитая. С подругами и друзьями не общаюсь, вру, что уехала, а раньше всегда полный дом людей был. Я сыновей не могу видеть: ради бога, только не приезжайте! Бедная мама - она ушла на тот свет в таком кошмарном состоянии!»

Важна репутация

Стоимость круглосуточного ухода в Нарвском доме попечения составляет 650 евро для жителей города, а для лежачих и иногородних - 700 евро в месяц. На сегодня заполнены 128 мест по уходу из 132-х.

Светлана понимает, что данное учреждение старается поддерживать свою высокую репутацию, о нем пишут в городской газете, но только немногие знают, что происходит там за дверями. «Мама лежала в отделении, в котором сорок человек, из них где-то половина - лежачие больные, и они обслуживались всего двумя работниками. А еще там есть люди с не совсем здоровой головой, которые могут в любую комнату зайти и что угодно сделать, а два человека на обслуживание - просто нереально все успеть!» - говорит она.

Руководитель учреждения Татьяна Стольфат не соглашается с замечаниями насчет неподобающих условий. «Буквально в прошлом году у нас были с проверкой представители Департамента здоровья, они проверяли абсолютно все. А еще были представители канцлера юстиции - и не обнаружили ничего плохого».

Директор Восточной региональной службы Департамента здоровья Ольга Смолина подтверждает, что в прошлом году в Нарвском доме попечения проводилась проверка, но она была плановая, то есть чесотку не то что не нашли, а ее и не искали: «Потому что никаких обращений, жалоб, информации от врачей о чесотке не поступало».

«Если было какое-то подозрение, то эта информация поступила бы к нам хотя бы от медработника этого учреждения, не говоря уже о клиентах или его родственниках. Если бы такая информация поступила, тогда мы говорили бы о внеплановой проверке этого учреждения», - пояснила Смолина.

О чесотке можно промолчать

С точки зрения государства, чесотка не относится к тем напастям, о которых по Закону о профилактике инфекционных заболеваний надо обязательно и срочно извещать Департамент здоровья. Так же необязательно заявлять о случаях выявления, например, вшей. «Но чесотка - это показатель неблагополучия в санэпидрежиме учреждения. Поэтому в любом случае, если нам поступает такая информация, мы на нее реагируем», - заверила Ольга Смолина.

Она напомнила, что чесотку вызывает чесоточный клещ, обнаружить которого можно только при помощи микроскопа. Однако не являются ли живым индикатором расчесанные до крови люди? «В таком случае мы говорим о признаках дерматита, а дерматит может быть вызван разными возбудителями, он может быть аллергическим. То есть кожные проявления еще не говорят о том, что за ними стоит чесотка», - объяснила Смолина. Она повторила, что определением заболевания должен заниматься специалист, тогда как во время проверки в Нарвском доме попечения не было даже подозрения на чесотку. «Были в прошлом году другие дома попечения с чесоткой, но не в Нарве», - отметила она.

Чесотка - не такая уж и редкость в домах призрения, и там, по словам Смолиной, как правило, успешно справляются с заболеванием, предотвращая дальнейшее его распространение: «Учреждения попечения должны быть к этому готовы, они должны быть настороже именно в отношении чесотки».

С позиции чиновника сейчас, после смерти пожилой женщины, расследование уже не провести и диагноз не поставить. А что до точно заболевших чесоткой Светланы и ее супруга, то они не являются клиентами дома попечения и теоретически могли заразиться даже в общественном транспорте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжалобанарвапенсионерыподозрениечесотка
По теме
В Эстонии от гриппа скончались 33 человека

В Эстонии от гриппа скончались 33 человека

Хотя число больных гриппом и другими вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей снижается, за этот сезон от гриппа скончались 33 человека. Внеплановую проверку дома попечения поручили выполнить… его же руководителю и работникам

Внеплановую проверку дома попечения поручили выполнить… его же руководителю и работникам

Внеплановая проверка на предмет чесотки или других инфекционных заболеваний прошла в Нарвском доме попечения. Ее провели преимущественно своими силами и без привлечения квалифицированного врача.
Нарва по статистике становится все более нездоровой психически и умственно

Нарва по статистике становится все более нездоровой психически и умственно 1

В Нарве, согласно статистике Департамента социального страхования, из года в год продолжает расти число людей с диагностированными психическими расстройствами и умственной отсталостью, в том числе, среди детей. Хотя признанный эксперт уверяет, что ничего экстраординарного в действительности не происходит. На шоссе Таллинн-Нарва машина BMW вылетела на встречную полосу и протаранила другой автомобиль

На шоссе Таллинн-Нарва машина BMW вылетела на встречную полосу и протаранила другой автомобиль

В Ида-Вирумаа, на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Большинство нарвитян не против объединиться с Нарва-Йыэсуу

Большинство нарвитян не против объединиться с Нарва-Йыэсуу

Как выяснилось в ходе проведенного в Нарве в ноябре 2016 года социологического опроса, 53% нарвитян положительно отнеслись к идее возможного объединения Нарва и Нарва-Йыэсуу, пишет «Виру Проспект».
limon.ee
стоит ли бояться обнаженных натур?
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
Фестиваль tmw
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
Limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:33
На это стоит взглянуть! В Ласнамяэ построят два восьмиэтажных дома
10:12
Ильдара Дадина задержали в Москве
10:09
В армии США разразился грандиозный скандал из-за снимков обнаженных девушек-военных
10:08
Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?
09:54
Во время поисков пропавшей в Таиланде россиянки в море нашли человеческие кости и зеленую футболку
09:49
Десять принципов каждого знака Зодиака — все в точку!
09:44
Галерея: открытие строительного магазина вызвало небывалый ажиотаж
09:41
Фото: в Таллинне сдается в аренду симпатичный дом, который дешевле некоторых квартир
09:29
Ольга Бузова не дождалась скорой помощи (1)
09:28
Топ-менеджеры: через 17 лет женщины и мужчины на рынке труда будут равны (1)
09:20
Распространяется ли из Нарвского дома попечения чесотка? (2)
09:09
Нескучной пятницы, друзья! Читайте гороскоп на сегодня, 10 марта!
08:51
Автобус с 14 детьми попал в ДТП: у него отлетели два колеса (2)
08:43
Пожилая женщина умерла в доме престарелых, мучаясь от чесотки
08:25
Фото: в Дюссельдорфе мужчина с топором набросился на людей на вокзале
08:01
«Инсайт»: британские трейдеры учили жителей Эстонии проигрывать деньги
07:51
Все больше жителей Эстонии заказывают по почте наркотики (2)
07:28
В кафе в швейцарском Базеле произошла стрельба: два человека погибли
07:15
СМИ узнали о новых попытках ФБР найти связь российского банка с Trump Organization (1)
07:00
В столице нашли незаконную гигантскую свалку (2)
Все новости
LimonЦеликом
Девушка погибшего диджея и певца Сергея Ткаченко впервые заговорила после его смерти (ФОТО)

Девушка погибшего диджея и певца Сергея Ткаченко впервые заговорила после его смерти (ФОТО)

Видео: «Яндекс» раскрыл интимные запросы русских женщин

Видео: «Яндекс» раскрыл интимные запросы русских женщин (1)

Операторы службы «секс по телефону» раскрыли фантазии своих клиентов

Операторы службы «секс по телефону» раскрыли фантазии своих клиентов

09:49
Десять принципов каждого знака Зодиака — все в точку!
09:29
Ольга Бузова не дождалась скорой помощи (1)
09:09
Нескучной пятницы, друзья! Читайте гороскоп на сегодня, 10 марта!
9. мар
Десять способов заняться любовью и грубым сексом в одно и то же время
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

9. мар
Ожирение во время беременности повышает риск ДЦП у будущего ребенка
9. мар
Духи с феромонами - это большой обман, доказал эксперимент
9. мар
Как связаны проблемы со спиной и женское бесплодие
9. мар
Вторая беременность Бейонсе протекает с серьезными осложнениями: обнаружена патология
SportsЦеликом
Медики выяснили, как велоспорт и ходьба спасают от старения

Медики выяснили, как велоспорт и ходьба спасают от старения

Отец Келли Сильдару: таких соревнований я давно не видел

Отец Келли Сильдару: таких соревнований я давно не видел (1)

В спринте победу одержали российские биатлонисты: эстонские лыжники показали достойные результаты

В спринте победу одержали российские биатлонисты: эстонские лыжники показали достойные результаты

9. мар
Генсек ФИФА: мы не видим причин бойкотировать или отнимать у России чемпионат мира (1)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?

Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?

Галерея: открытие строительного магазина вызвало небывалый ажиотаж

Галерея: открытие строительного магазина вызвало небывалый ажиотаж

РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн

РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн

9. мар
Женщину кремировали и хотели похоронить, ничего не сказав ее родственникам (1)
Погода
В пятницу в Эстонии будет хмуро, но тепло

В пятницу в Эстонии будет хмуро, но тепло

Нам нравится! Узнайте, как назвали родившегося в Таллиннском зоопарке белого медвежонка

Нам нравится! Узнайте, как назвали родившегося в Таллиннском зоопарке белого медвежонка

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Автобус с 14 детьми попал в ДТП: у него отлетели два колеса

Автобус с 14 детьми попал в ДТП: у него отлетели два колеса (2)

Все больше жителей Эстонии заказывают по почте наркотики

Все больше жителей Эстонии заказывают по почте наркотики (2)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В столице нашли незаконную гигантскую свалку

В столице нашли незаконную гигантскую свалку (2)

Кальюлайд: в Пыхья-Таллинне собирают идеи не для партии, а для района

Кальюлайд: в Пыхья-Таллинне собирают идеи не для партии, а для района

Культура
«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру (2)

Самые читаемые
Автобус с 14 детьми попал в ДТП: у него отлетели два колеса(2)
Галерея: открытие строительного магазина вызвало небывалый ажиотаж
В столице нашли незаконную гигантскую свалку(2)
Фото: в Таллинне сдается в аренду симпатичный дом, который дешевле некоторых квартир
Галерея: объявлен победитель конкурса «Лучший предприниматель года»
Топ комментариев
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него(21)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(21)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(21)
Bалюта
USD
0,948 EUR
GBP
1,154 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 09.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees