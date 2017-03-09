Тревогу забила жительница Таллинна Анна, сообщившая в редакцию Rus.Postimees.ee о чесотке в Нарвском доме престарелых и о замалчивании там этого факта. «Теперь наши родственники тоже заражены».

По рассказу Анны, чесоткой в ноябре заболела бабушка ее мужа, проживавшая в Нарвском доме попечения. Сама она скончалась в декабре, а вот ее дочь и зять, регулярно навещавшие бабушку, лечатся по сей день. «Эту информацию не распространяли: якобы была просто аллергия или что-то вроде этого», - сообщила Анна.

Чесотку не признают

Нехороша не только болезнь, но и непредусмотрительность учреждения, вовремя не объявившего карантин. Руководитель дома попечения Татьяна Стольфат заверяет, что никакой чесотки у них нет: «В случае появления у клиентов симптомов каких-либо заболеваний, в том числе кожных, вызывается семейный врач и при необходимости организуется визит к врачу-специалисту».

Татьяна Стольфат при этом не отрицает, что кожные заболевания у клиентов, конечно, диагностировались, но не являлись инфекционными. По крайней мере, в 2016 году таких случаев не было точно. «Это могли быть какие-то дерматиты или аллергические реакции на лекарственные препараты», - предполагает она. Карантины у них тоже случаются, и уже в 2017 году посещения отменялись на четыре недели в связи с распространением гриппа.

Корреспондент Rus.Postimees.ee связался с дочерью покойной, от которой та предположительно и заразилась. Светлана (имя изменено) уже пережила смерть матери, но вот о чесоточных клещах, продолжающих мучить ее, рассказывает, едва сдерживая слезы. Такую жизнь она называет кошмаром: «Я сегодня в два часа ночи не выдержала и пошла под душ, и сейчас опять чешусь». Вообще же, дерматолог запрещает мыться.

«Я увидела мамино тело и ужаснулась!»

По сведениям Светланы, чесотка появилась в Нарвском доме престарелых, видимо, еще летом, но строгого запрета на внешние контакты клиентов там не вводили. «Мама умерла 15 декабря, я у нее была, держала ее за руки. Она была вся буквально расчесана до крови - все тело! Это длилось уже довольно давно, но сначала я видела только руки мамы, а однажды, еще в ноябре, я пришла, когда ей меняли памперс и увидела мамино тело. Я ужаснулась! Оно все было красное - и спина, и живот, и руки, и ноги, живого места не было».

Светлана забила тревогу, и к ее матери вызвали семейного врача, который выписал мази и таблетки от аллергии: маленькие тюбики приходилось приобретать несколько раз. Кроме того, был вызван дерматолог, тоже прописавший мази.

Работницы дома престарелых, по рассказу Светланы, поначалу не особо серьезно относились к происходящему - просто почитывали что-то в интернете, пытаясь разобраться в происходящем. Потом Светлана случайно услышала разговор персонала о том, что уже двенадцать человек чешутся, а администрация это скрывает и по-прежнему пускает посетителей. Зато, как заметила встревоженная женщина, в комнатах появились флаконы для дезинфекции рук: правда, в комнате ее матери часто висел пустой флакон…

После похорон Светлана и ее муж начали чесаться тоже. Чесотку врачи диагностировали у них не сразу - тоже долго лечили от аллергии, тогда как самочувствие пациентов становилось все хуже. Уже в феврале перед очередным приемом у дерматолога Светлана нормально не спала три ночи - не могла даже лечь, и только тогда был поставлен диагноз - чесотка. Выписали пол-литровое ведро серной мази на двоих.

«Муж уже выздоровел - мы с ним сейчас в разных комнатах живем, а у меня продолжается все то же самое, - рассказывает Светлана. - Чешусь просто до безобразия, хоть и стыдно в этом признаваться. Все тело в синяках, хожу, как побитая. С подругами и друзьями не общаюсь, вру, что уехала, а раньше всегда полный дом людей был. Я сыновей не могу видеть: ради бога, только не приезжайте! Бедная мама - она ушла на тот свет в таком кошмарном состоянии!»

Важна репутация

Стоимость круглосуточного ухода в Нарвском доме попечения составляет 650 евро для жителей города, а для лежачих и иногородних - 700 евро в месяц. На сегодня заполнены 128 мест по уходу из 132-х.

Светлана понимает, что данное учреждение старается поддерживать свою высокую репутацию, о нем пишут в городской газете, но только немногие знают, что происходит там за дверями. «Мама лежала в отделении, в котором сорок человек, из них где-то половина - лежачие больные, и они обслуживались всего двумя работниками. А еще там есть люди с не совсем здоровой головой, которые могут в любую комнату зайти и что угодно сделать, а два человека на обслуживание - просто нереально все успеть!» - говорит она.

Руководитель учреждения Татьяна Стольфат не соглашается с замечаниями насчет неподобающих условий. «Буквально в прошлом году у нас были с проверкой представители Департамента здоровья, они проверяли абсолютно все. А еще были представители канцлера юстиции - и не обнаружили ничего плохого».

Директор Восточной региональной службы Департамента здоровья Ольга Смолина подтверждает, что в прошлом году в Нарвском доме попечения проводилась проверка, но она была плановая, то есть чесотку не то что не нашли, а ее и не искали: «Потому что никаких обращений, жалоб, информации от врачей о чесотке не поступало».

«Если было какое-то подозрение, то эта информация поступила бы к нам хотя бы от медработника этого учреждения, не говоря уже о клиентах или его родственниках. Если бы такая информация поступила, тогда мы говорили бы о внеплановой проверке этого учреждения», - пояснила Смолина.

О чесотке можно промолчать

С точки зрения государства, чесотка не относится к тем напастям, о которых по Закону о профилактике инфекционных заболеваний надо обязательно и срочно извещать Департамент здоровья. Так же необязательно заявлять о случаях выявления, например, вшей. «Но чесотка - это показатель неблагополучия в санэпидрежиме учреждения. Поэтому в любом случае, если нам поступает такая информация, мы на нее реагируем», - заверила Ольга Смолина.

Она напомнила, что чесотку вызывает чесоточный клещ, обнаружить которого можно только при помощи микроскопа. Однако не являются ли живым индикатором расчесанные до крови люди? «В таком случае мы говорим о признаках дерматита, а дерматит может быть вызван разными возбудителями, он может быть аллергическим. То есть кожные проявления еще не говорят о том, что за ними стоит чесотка», - объяснила Смолина. Она повторила, что определением заболевания должен заниматься специалист, тогда как во время проверки в Нарвском доме попечения не было даже подозрения на чесотку. «Были в прошлом году другие дома попечения с чесоткой, но не в Нарве», - отметила она.

Чесотка - не такая уж и редкость в домах призрения, и там, по словам Смолиной, как правило, успешно справляются с заболеванием, предотвращая дальнейшее его распространение: «Учреждения попечения должны быть к этому готовы, они должны быть настороже именно в отношении чесотки».

С позиции чиновника сейчас, после смерти пожилой женщины, расследование уже не провести и диагноз не поставить. А что до точно заболевших чесоткой Светланы и ее супруга, то они не являются клиентами дома попечения и теоретически могли заразиться даже в общественном транспорте.