Готовясь к этому событию, многие многоквартирные дома меняют управляющие домами компании, при этом в ходе осмотра зданий выяснятся, что многие же по всей Эстонии напрасно платили управляющим за услуги, которые на самом деле не оказывались.

Руководитель Pindi Kinnisvarahaldus Элари Удам разъяснил, что в соответствии с изменениями в законе с будущего года изменятся также и требования к управляющим домами, и, исходя из этого, тысячи домов начали готовиться к смене управляющей компании.

«Количество запросов постоянно растет, и чем больше мы углубляемся в связанные с обслуживанием домов вопросы, которыми до сих пор управлял какой-нибудь случайный любитель, тем ужаснее становится открывающаяся перед нами картина. Люди, пытавшиеся на скорую руку что-то неумело напортачить и называвшие себя управляющими домами, с немыслимым нахальством выставляют товариществам счета за якобы предоставленные услуги, в то время как для их оказания у этих людей отсутствует даже соответствующая компетенция и штат работников», – сказал Удам.

«К счастью, ужесточение правовых актов и рост осведомленности собственников начинают оказывать значительное влияние на рынок, и некомпетентные фирмы, штат которых зачастую состоит из одного человека, вынуждены просто прекратить свою деятельность, и вместе с этим прекращает свое функционирование и система обмана товариществ», – добавил он.