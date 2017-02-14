Парад Сил обороны пройдет на площади Вабадузе, движение транспорта будет ограничено

В связи с подготовкой и проведением 23 и 24 февраля парада Сил обороны для парковки и движения транспорта закрываются по распоряжению Таллиннской городской управы площадь Вабадузе и окрестные улицы.

Ограничения на время парада и подготовки к нему распространяются, помимо самой площади, на бульвар Каарли, бульвар Мере, Пярнуское шоссе и улицу Георга Отса. В объезд направляются троллейбусы линий 1 и 3, а также автобусы линий 3, 5, 16, 17, 17A, 18, 21, 21B, 23, 24, 24A, 36, 40, 41, 41B, 42 и 73. На время парада прекращается движение трамваев линий 2, 3 и 4.

Подготовка к параду пройдет 23 февраля с полудня до полуночи, парад - 24 февраля с 9 часов утра по половины второго дня.