Прибыльно: старые квартиры без ремонта сдаются в наем с большой выгодой

Один из руководителей Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что приобретению жилья в новостройках сегодня благоприятствует как общее повышение чувства уверенности населения, так и резкое повышение цен на рынке вторичного жилья.

«Последнему способствуют прежде всего инвесторы, приобретающие недвижимость для ее последующей сдачи в наем. Для этой цели они приобретают даже скудно обставленные старые квартиры и сдают их, не вкладывая дополнительных средств, поскольку ни для кого не секрет, что прибыльность бывших в эксплуатации квартир несколько выше новых», – объяснил он.

«В новостройках самым продаваемым товаром являются подходящие для молодежи небольшие двухкомнатные квартиры и предназначенные для семей с детьми четырехкомнатные квартиры», – сказал Сооман.

По его словам, регионом, в котором наиболее активно идет продажа новых квартир, являются районы в Харьюмаа недалеко от Таллинна и на окраинах столицы, цены в которых значительно доступнее для клиентов, чем стоимость жилья в центре города. Здесь первым критерием для покупателей является не расстояние до центра, а отличная инфраструктура в виде магазинов, школ, детских садов и скоростного общественного транспорта.