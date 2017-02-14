Продажа новых автомобилей в странах Балтии превысила прогнозы

Член правления компании Swedbank Liising Тармо Улла говорит, что объемы финансирования приобретения новых автомобилей в прошлом году оказались значительно выше, чем прогнозировалось. "Принятию решения о покупке способствуют в основном рост чувства уверенности потребителей, низкий уровень процентных ставок и наличие хороших предложений на рынке", – сказал Улла.

"При покупке автомобиля люди в основном исходят из соотношения цены и качества, а также из уровня безопасности автомобиля. Не менее важен и разумный расход топлива. В Эстонии потребители по-прежнему отдают предпочтение автомобилям малого среднего класса и городским внедорожникам, которые сочетают в себе все эти качества. В Латвии и Литве в прошлом году существенно выросла доля паркетников (+35%). Важным фактором в городском дорожном движении является и компактность автомобиля. Поэтому все популярнее становятся небольшие паркетники", – поясняет Улла

Среди новых автомобилей, покупку которых финансировал Swedbank, вырисовываются явные фавориты. "Рейтинг автомобильных марок в странах Балтии довольно схож. В первой тройке во всех трех странах фигурируют Škoda (в Эстонии и Литве – на первом месте) и Toyota. В Латвии и в Литве по-прежнему очень популярны автомобили Nissan (в Латвии это 18% от всех новых автомобилей). В Эстонии на третье место вышла Kia, в Литве популярен Volkswagen", - сказал Улла и добавил, что возрастное распределение среди покупателей автомобилей также аналогично во всех трех Балтийских странах. "Почти половина покупателей автомобилей – люди в возрасте 31-45 лет, моложе 30 лет примерно 15% и клиенты в возрасте 46-60 – 28%".

Средняя стоимость взятых частными лицами в лизинг новых автомобилей была в 2016 году в Эстонии 23 470 евро, в Латвии 27 211 и в Литве 23 885 евро.