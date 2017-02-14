Сказки лихих девяностых

Если вслушаться в доводы тех, кто с пеной у рта выступает против предоставления гражданства тем обладателям серых паспортов, которые живут в Эстонии более 25 лет, то становится страшно. После слов отставного генерала у меня возникло стойкое ощущение, что он и его единомышленники застряли во временной петле 1991 года.

Послушать их, так у нас до сих пор на дворе лихие девяностые, когда Эстония только обрела долгожданную независимость, но успокаиваться рано, так как кругом нелояльные русские, а эстонский язык под угрозой исчезновения. Так и хочется сказать: «Доброе утро, генерал, пора проснуться!» Антс Лаанеотс не стесняется вслух сомневаться в лояльности всех серопаспортников, обвиняет всех не выучивших язык в лени и утверждает, что 80 000 неграждан сами не хотят становиться гражданами Эстонии. И все это на полном серьезе.

Если честно, то по нынешним временам все это звучит сюрреалистично и бредово. Прогрессивные и современные люди давно так не думают или хотя бы не произносят такого во всеуслышание.

Свежие ветры перемены сознания

Можно было бы решить, что мнение генерала отражает общие настроения граждан Эстонии по крови, но это не так. Во-первых, сам премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас заявил о готовности предоставить гражданство тем, кто доказал свою лояльность жизнью и работой в стране. Во-вторых, эстонские журналисты экономического издания Äripäev однозначно и категорично поддержали эту идею в передовице.

Коллективный разум издания заявил, что народа в Эстонии и так слишком мало, чтобы разбрасываться десятками тысяч людей, которые и без того чувствуют свою отверженность. Дескать, давно пора уже признать тех, кто бок о бок живет, учится и работает наравне с эстонскими гражданами, своими, а не попрекать их мифической нелояльностью. По мнению журналистов, надо не заставлять неграждан сдавать экзамены, а предоставить им языковые курсы, чтобы люди могли выучить эстонский для себя, чтоб жить было легче и удобнее.

Да и вообще, почему бы на столетний юбилей Эстонской Республики в 2018 году не сделать такой королевский подарок и не предоставить эстонское гражданство тем серопаспортникам, которые живут здесь много лет. Генерал, дышите глубже!

Понять и простить

После того, как тема предоставления серопаспортникам гражданства вновь оказалась на повестке дня, социальные сети и раздел комментариев интернет-порталов забурлили. На русской стороне некоторые кричали: «Да не надо нам ваше гражданство, жили без него 25 лет, проживем и дальше!» Критически настроенные выражали сомнение и утверждали, что дискуссия эта ни к чему не приведет, дескать, очередной предвыборный ход. А кто-то был готов хоть завтра нести заявление на эстонское подданство.

Словом, мнения разделились. Поэтому управа Ласнамяэ провела опрос на своей страничке в Facebook с целью узнать, сколько серопаспортников готовы были бы взять гражданство без сдачи экзамена по эстонскому, если бы такая возможность была им предоставлена.

Результаты опроса, в котором приняло участие 500 человек, говорят сами за себя: 74% опрошенных готовы взять эстонское гражданство на таких условиях, 15% решили не брать, 11% сказали, что еще подумают.

В христианской традиции очень распространено такое понятие как прощение. Русские люди, для которых Эстония уже много лет назад стала родным домом, умеют прощать и, судя по результатам опроса, готовы это сделать снова. Вместо того, чтобы копить и преумножать обиды. Ваш ход, генерал!