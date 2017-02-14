Среда, 15. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Юферева - Лаанеотсу: доброе утро, генерал, пора проснуться!2

Мария Юферева
Мария Юферева
/
/
:

В развернувшейся в последнее время дискуссии о предоставлении эстонского гражданства серопаспортникам меня больше всего порадовала передовица газеты Äripäev (25.01.17), а больше всего огорчили прозвучавшие в студии Postimees доводы генерала в отставке,  реформиста Антса Лаанеотса.

Сказки лихих девяностых

Если вслушаться в доводы тех, кто с пеной у рта выступает против предоставления гражданства тем обладателям серых паспортов, которые живут в Эстонии более 25 лет, то становится страшно. После слов отставного генерала у меня возникло стойкое ощущение, что он и его единомышленники застряли во временной петле 1991 года.

Послушать их, так у нас  до сих пор на дворе лихие девяностые, когда Эстония только обрела долгожданную независимость, но успокаиваться рано, так как кругом нелояльные русские, а эстонский язык под угрозой исчезновения. Так и хочется сказать: «Доброе утро, генерал, пора проснуться!» Антс Лаанеотс не стесняется вслух сомневаться в лояльности всех серопаспортников, обвиняет всех не выучивших  язык в лени и утверждает, что 80 000 неграждан сами не хотят становиться гражданами Эстонии. И все это на полном серьезе.

Если честно, то по нынешним временам все это звучит сюрреалистично и бредово. Прогрессивные и современные люди давно так не думают или хотя бы не произносят такого во всеуслышание.

Свежие ветры перемены сознания

Можно было бы решить, что мнение генерала отражает общие настроения граждан Эстонии по крови, но это не так. Во-первых, сам премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас заявил о готовности предоставить гражданство тем, кто доказал свою лояльность жизнью и работой в стране. Во-вторых, эстонские журналисты экономического издания Äripäev однозначно и категорично поддержали эту идею в передовице.

Коллективный разум издания заявил, что народа в Эстонии и так слишком мало, чтобы разбрасываться десятками тысяч людей, которые и без того чувствуют свою отверженность. Дескать, давно пора уже признать тех, кто бок о бок живет, учится и работает наравне с эстонскими гражданами, своими, а не попрекать их мифической нелояльностью. По мнению журналистов, надо не заставлять неграждан сдавать экзамены, а предоставить им языковые курсы, чтобы люди могли выучить эстонский для себя, чтоб жить было легче и удобнее.

Да и вообще, почему бы на столетний юбилей Эстонской Республики в 2018 году не сделать такой королевский подарок и не предоставить эстонское гражданство тем серопаспортникам, которые живут здесь много лет. Генерал, дышите глубже!

Понять и простить

После того, как тема предоставления серопаспортникам гражданства вновь оказалась на повестке дня, социальные сети и раздел комментариев интернет-порталов забурлили. На русской стороне некоторые кричали: «Да не надо нам ваше гражданство, жили без него 25 лет, проживем и дальше!» Критически настроенные выражали сомнение и утверждали, что дискуссия эта ни к чему не приведет, дескать, очередной предвыборный ход. А кто-то был готов хоть завтра нести заявление на эстонское подданство.

Словом, мнения разделились. Поэтому управа Ласнамяэ провела опрос на своей страничке в Facebook с целью узнать, сколько серопаспортников готовы были бы взять гражданство без сдачи экзамена по эстонскому, если бы такая возможность была им предоставлена.

Результаты опроса, в котором приняло участие 500 человек, говорят сами за себя: 74% опрошенных готовы взять эстонское гражданство на таких условиях, 15% решили не брать, 11% сказали, что еще подумают.

В христианской традиции очень распространено такое понятие как прощение. Русские люди, для которых Эстония уже много лет назад стала родным домом, умеют прощать и, судя по результатам опроса, готовы это сделать снова. Вместо того, чтобы копить и преумножать обиды. Ваш ход, генерал!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАантс лаанеотслояльностьмария юфереванезависимостьсерый паспортэстонский языкэстонское гражданствоюри ратас
По теме
Мария Юферева интригует: ласнамяэский трамвай будет, но пойдет в новом направлении!

Мария Юферева интригует: ласнамяэский трамвай будет, но пойдет в новом направлении! 4

Бурные дискуссии о том, нужен ли ласнамяэский трамвай и будет ли он пущен, не утихают уже более двух десятков лет. И теперь можно со всей ответственностью заявить: ласнамяэский трамвай появится, но пойдет в новом направлении!
Мария Юферева: надежды на пенсию все равно нет

Мария Юферева: надежды на пенсию все равно нет 8

Старейшина таллиннского района Ласнамяэ комментирует внезапную пенсионную реформу, по которой пенсия вновь будет рассчитываться исходя из стажа, а не из величины зарплаты. Мария Юферева. Мальчики и девочки для битья, или трудовые будни эстонских политиков

Мария Юферева. Мальчики и девочки для битья, или трудовые будни эстонских политиков 2

До того, как прийти в политику, я не могла понять, почему в этой сфере представлено совсем немного женщин. Ответ оказался прост и банален – не каждый мужчина выдержит пристальное внимание прессы, что уж говорить о женщинах, пишет старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. Юферева: давайте хоть на какое-то время оставим русскую школу в покое!

Юферева: давайте хоть на какое-то время оставим русскую школу в покое! 1

Задача школ – дать детям достойное образование, а не быть полигоном для политических военных экспериментов, считает старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
мнение
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
14:17
"Пари Сен-Жермен" унизил "Барселону" в плей-офф Лиги чемпионов
14:17
В ожидании солнечных деньков: нужен ли коже загар из солярия?
14:05
Актриса Анастасия Заворотнюк готовится к банкротству
14:03
Распространяется слух о маньяке в Ыйсмяэ, полиция все отрицает
13:52
Смотрите: дочь Трампа всполошила Сети неожиданным фото в кабинете отца
13:49
Таллинцы очень довольны родным городом, но раздражение вызывают общественные туалеты
13:38
У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку
13:27
Эксперты рассказали, кому, возможно, никогда не удастся похудеть
13:23
Подборка: как сложились судьбы кумиров нашего детства
13:22
Пьяный мужчина при задержании сломал полицейскому палец
13:15
Старый таллиннский трамвай переделают в вегетарианский ресторан
13:12
Эти пять знаков Зодиака — мастера манипуляции
13:10
Исследователи рассказали, почему нельзя слишком часто заниматься сексом
13:09
Прибыльно: старые квартиры без ремонта сдаются в наем с большой выгодой
13:05
До и после: как сделать свой двор уютным без газона
12:57
Афганская годовщина: смотрите документальный фильм вместе с Rus.Postimees!
12:56
Медики предупреждают: избегайте продуктов с добавленной фруктозой
12:55
Фото: эту красотку уже показывают на всех экранах Эстонии! Кто она на самом деле?
12:53
Голландская кошка сбежала из дома и за полгода нагуляла 950 километров по Европе
12:43
Галерея: самые обаятельные и самые привлекательные таллиннки отмечали День святого Валентина в Deja Vu
Все новости
LimonЦеликом
Подборка: как сложились судьбы кумиров нашего детства

Подборка: как сложились судьбы кумиров нашего детства

Наталья Фриске поделилась страшным пророческим фото смерти Жанны

Наталья Фриске поделилась страшным пророческим фото смерти Жанны

Так дешевле! Александр Шепс сэкономил на подарке для эстонской ведьмы Мэрилин Керро

Так дешевле! Александр Шепс сэкономил на подарке для эстонской ведьмы Мэрилин Керро

14:05
Актриса Анастасия Заворотнюк готовится к банкротству
13:52
Смотрите: дочь Трампа всполошила Сети неожиданным фото в кабинете отца
13:12
Эти пять знаков Зодиака — мастера манипуляции
12:55
Фото: эту красотку уже показывают на всех экранах Эстонии! Кто она на самом деле?
KrasotkaЦеликом
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!

О чем дети плачут и не говорят родителям, а расскажут – плачут уже те

О чем дети плачут и не говорят родителям, а расскажут – плачут уже те

Исследователи рассказали, почему нельзя слишком часто заниматься сексом

Исследователи рассказали, почему нельзя слишком часто заниматься сексом

14:17
В ожидании солнечных деньков: нужен ли коже загар из солярия?
13:27
Эксперты рассказали, кому, возможно, никогда не удастся похудеть
12:56
Медики предупреждают: избегайте продуктов с добавленной фруктозой
12:26
Эксперты не рекомендуют женщинам рано рожать детей
SportsЦеликом

"Пари Сен-Жермен" унизил "Барселону" в плей-офф Лиги чемпионов

Безработный комментатор, сравнивший Винус Уильямс с гориллой, подал в суд на ESPN

Безработный комментатор, сравнивший Винус Уильямс с гориллой, подал в суд на ESPN

Олимпийский чемпион был арестован из-за проблем с психикой

Олимпийский чемпион был арестован из-за проблем с психикой

14. фев
Юристы Поветкина подадут ходатайство в суд
ВпрокЦеликом
У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку

У инкассо появилась возможность взыскать все выброшенные штрафы за парковку

Почти 75 000 человек уже подали декларации: не забудьте о важных изменениях этого года!

Почти 75 000 человек уже подали декларации: не забудьте о важных изменениях этого года!

Вопрос читателя: могу ли я получать пособие по безработице в декретном отпуске?

Вопрос читателя: могу ли я получать пособие по безработице в декретном отпуске?

06:57
Желающих подать первыми декларацию о доходах ждал неприятный сюрприз (4)
Погода
Голландская кошка сбежала из дома и за полгода нагуляла 950 километров по Европе

Голландская кошка сбежала из дома и за полгода нагуляла 950 километров по Европе

Видео: поймана самая редкая змея в мире, которую не видели 64 года

Видео: поймана самая редкая змея в мире, которую не видели 64 года

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Пьяный мужчина при задержании сломал полицейскому палец

Пьяный мужчина при задержании сломал полицейскому палец

В Тарту ликвидировали крупную наркогруппировку (видео)

В Тарту ликвидировали крупную наркогруппировку (видео)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Распространяется слух о маньяке в Ыйсмяэ, полиция все отрицает

Распространяется слух о маньяке в Ыйсмяэ, полиция все отрицает

Таллинцы очень довольны родным городом, но раздражение вызывают общественные туалеты

Таллинцы очень довольны родным городом, но раздражение вызывают общественные туалеты

Культура
Эстонская и Красная армии в воскресенье сразятся в Виймси

Эстонская и Красная армии в воскресенье сразятся в Виймси (1)

«28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК

«28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК (6)

Самые читаемые
Новое народное развлечение в Таллинне: инвесторы охотятся за двушками в Мустамяэ
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(58)
Желающих подать первыми декларацию о доходах ждал неприятный сюрприз(4)
Россия ждет за транзит ответной услуги(3)
Галерея: самые обаятельные и самые привлекательные таллиннки отмечали День святого Валентина в Deja Vu
Топ комментариев
Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!(58)
Россия ввела запрет на импорт большинства эстонских продуктов(48)
"На острие": что будет, если в Беларуси придет к власти прозападное правительство?(33)
СМИ: российский корабль-разведчик замечен у восточного побережья США(32)
Белый дом: Трамп ждет от России возвращения полуострова Крым Украине(28)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 14.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees