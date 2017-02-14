Новое народное развлечение в Таллинне: инвесторы охотятся за двушками в Мустамяэ

К волне инвестиций в недвижимость привело то, что поколение среднего возраста выплатило первый жилищный кредит и берет уже второй, чтобы сдавать квартиру или отдать своим детям.

Тот, кто недавно собирался купить недвижимость в столице, хватался за голову: квартиры уводят из-под носа, для просмотра интересующих квартир выстроиваются большие очереди из желающих, и не всегда успеваешь на них взглянуть до того, как кто-то заключит сделку. А в это время цены потихоньку растут.

Представители бюро недвижимости утверждют, что снижения цен не стоит ожидать до тех пор, пока в недвижимости заинтересовано поколение детей поющей революции.