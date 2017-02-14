В iPhone 8 установят дисплей от Samsung

Samsung Display является одним из главных поставщиков дисплеев для Apple. Также она является крупнейшим производителем OLED-дисплеев в мире, занимая более 95 процентов рынка. Отмечается, что каждая матрица обойдется Apple в 71 доллар. Для сравнения, IPS-матрицы для iPhone 7, по неофициальным подсчетам, стоили около 40 долларов.

При этом в 2016 году Apple заказывала еще 100 миллионов OLED-матриц Samsung Display для смартфонов. Если учесть, что каждый год компания продает около 200 миллионов телефонов, Samsung Display обеспечит экранами не менее 80 процентов iPhone 8.

Информацию о наличии в iPhone 8 OLED-дисплея подтвердил генеральный директор Sharp Тай Джен-ву (Tai Jeng-wu). Он отметил, что отказ от использования в смартфонах LTPS-панелей — это единственный путь для Apple, если она хочет создавать инновационные продукты. При производстве OLED-матриц используются органические соединения, эффективно излучающие свет при прохождении через них электрического тока. От LTPS-дисплеев они отличаются низким энергопотреблением, высокой контрастностью и возможностью создавать гибкие экраны.