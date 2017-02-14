Безработный комментатор, сравнивший Винус Уильямс с гориллой, подал в суд на ESPN

Карьера Адлера сделала крутой поворот после матча второго круга Открытого чемпионата Австралии между Уильямс и швейцаркой Штефани Фегеле, в котором комментатор позволил себе сравнить габаритную темнокожую американку с гориллой.

После многочисленных жалоб телезрителей руководство канала посчитало высказывание бывшего теннисиста про «эффект гориллы» расистским и уволило 58-летнего комментатора.

Адлер оспорил увольнение в Верховном суде Лос-Анджелеса, указав, что пережил «эмоциональное расстройство». Он также утверждает, что его ошибочно заклеймили как расиста, и из-за этой ситуации у него возникли проблемы с дальнейшим трудоустройством.

В иске комментатор утверждает, что использовал слово guerrilla (партизан), а не созвучное ему gorilla. Он подчеркнул, что выражение guerrilla tennis - слоган известной рекламной кампании 1990-х с участием звезд тенниса Андре Агасси и Пита Сампраса, ставший жаргонизмом среди экспертов.

Однако сразу после инцидента пораженный произведенным эффектом Адлер не отрицал, что сказал слово «горилла», заявив, что «случайно выбрал неправильное слово для описания игры теннисистки».

Напомним, что глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ранее был отстранен на год от любой деятельности в Женской теннисной ассоциации (WTA) и оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что назвал Серену и Винус «братьями Уильямс», обсуждая в телешоу «Вечерний Ургант» их внушительные физические данные.