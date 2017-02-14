В Эстонию прибыли 18 военных беженцев

В феврале в Эстонию в рамках миграционной программы ЕС прибыли четыре семьи военных беженцев из Сирии — две семьи прибыли в Эстонию из Греции, а две — из Турции, сообщается на сайте правительства.

Две семьи состоят из четырех человек, а две — из пяти.

Все семьи состоят из родителей и детей. Одну семью поселили в Таллинне, одну в Раквере, а две в Тарту.

В январе в Эстонию в рамках миграционной программы ЕС прибыли две семьи военных беженцев из Сирии, обе поступили в Эстонию из Греции. В одной из семей семь человек, а во второй пять. Семью из двух родителей и пяти детей поселили в Тарту, а семью из двух родителей и трех детей — в Пылва.

На данный момент Эстония приняла в рамках европейской миграционной программы 107 военных беженцев.

У Греции в рамках квоты принято 87 беженцев, а у Турции 20. По достигнутому в ЕС соглашению квота Эстонии на два года составляет 550 военных беженцев. Беженцев распределяют внутри ЕС, на данный момент из Греции, а переселяют из-за границ ЕС, на данный момент — из Турции.

На данный момент прибывшие в Эстонию в рамках программы беженцы были расселены в местных самоуправлениях восьми уездов.

Все принятые Эстонией лица до прибытия проходят проверку. В Греции интервью с военными беженцами провели эстонские эксперты из Департамента полиции и погранохраны, Департамента полиции безопасности и Министерства социальных дел. В ходе беседы беженцам в том числе рассказывали об Эстонии, правах и обязанностях получивших международную защиту лиц и местных традициях.