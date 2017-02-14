Старый таллиннский трамвай переделают в вегетарианский ресторан

На аукцион-портале osta.ee две недели проходил организованный Tallinna Linnatranspordi AS аукцион. На продажу были выставлены два трамвая ČKD Tatra KT4. Начальная цена трамвая с ходовой частью — 4500 евро, за которую новый владелец и купил транспорт.

Начальная цена второго трамвая без ходовой части — 2500 евро, а продан он был за 2520 евро. «Абсолютно довольна ценой!», - радуется новый владелец трамвайчика, предприниматель Маарья Лайневийр.

Ее трамвай еще стоит в депо Копли и Лайневийр пытается найти возможности для его транспортировки. Предпринимать планирует перевезти трамвай в Тарту и открыть там ресторан с вегетарианской кухней.

На данный момент Лайневийр уже является владелицей похожего автобуса, на котором написано Veg Machine и который также предлагает только вегетарианскую еду.

Владелица Veg Machine Маарья Лайневийр/ Фото: Марко Саарм

Когда именно она откроет ресторан, пока женщина точно не знает. Но точно собирается уже к концу года этим заняться и как минимум через два года открыть.

Оба проданные на аукционе трамваи использовались в последний раз в январе 2016 года. Длина трамваев 19 метров, ширина 2,2 метра, а высота 3,1 метр. Их начальная цена была равна сумме, которую можно было бы получить, сдав их на металлолом.