Пьяный мужчина при задержании сломал полицейскому палец

В 20.40 полиции поступило сообщение, что в фойе гостиницы на улице Соола в Тарту компания из трех мужчин мешает и оскорбляет сотрудников гостиницы. По прибытии полиции на место находившийся в компании 37-летний нетрезвый мужчина повел себя агрессивно по отношению к полицейским и в ходе задержания сломал одному из них палец, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Полицейские задержали оказавшего сопротивление мужчину в качестве подозреваемого и доставили его в арестный дом. Протрезвляться доставили также находившегося в той же компании 34-летнего мужчину. Полицейскому в это же время оказали первую помощь в Клинике Тартуского университета.

Полиция возбудила в отношении напавшего на полицейского мужчины уголовное дело.