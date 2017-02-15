До и после: как реанимируют квартиры в хрущевках

В строительную фирму Baciami Ehitus довольно часто обращаются люди, желающие привести свои хрущевки в надлежащий вид. Обратились и мы, задав несколько вопросов. Порталу ответил управляющий компанией Павел Мисков:

«В последнее время хрущевки действительно стали чаще реанимировать. Скорее всего, это связано с тем, что самые первые владельцы, получившие эти квартиры еще при СССР, умирают, и квартиры достаются в наследство или продаются, и капитальный ремонт заказывают уже новые хозяева после приобретения жилья. Также покупать хрущевки стало довольно модно усреди молодых эстонцев: они не очень дороги, но из них получаются неплохие квартиры-студии для двоих человек».

Санузел в квартире на улице Эрика в Таллинне до ремонта. Фото: Baciami Ehitus

Этот же санузел после ремонта. Фото: Baciami Ehitus

Особенно если сам дом реновирован и квартирное товарищество о нем хорошо заботится, добавим мы. Обычно хрущевки перепланируют: открывают кухню, соединяя ее с гостиной. Бывает, что переносят двери, строят гардеробные, увеличивают ванные комнаты и так далее. Вариантов много, и портал уже писал об этом. Что же самое сложное в ремонте хрущевки?

«Самые большие сложности при ремонте в хрущевках заключаются в очень маленькой площади, старых коммуникациях и стенах, - ответил Павел Мисков. - Очень трудно развести новые трубы в таком маленьком санузле и при этом не съесть драгоценную площадь. Вся алюминиевая проводка обязательно меняется на современную, в квартире устанавливается свой щиток. Не несущие перегородки, как правило, сносятся, а при недостатке средств у клиента мы отбиваем старую штукатурку и наносим новый слой. В год мы делаем капитальный ремонт в четырех-пяти хрущевках».

Комната в квартире на улице Вильде в Таллинне незадолго до ремонта.

Фото: Baciami Ehitus

Эта же квартира после ремонта. Фото: Baciami Ehitus

Baciami Ehitus заботливо выкладывает на своей страничке в Facebook фотографии квартир до, в процессе и после ремонта.