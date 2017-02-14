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Таллинцы очень довольны родным городом, но раздражение вызывают общественные туалеты

Rus.Postimees.ee
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Степень удовлетворенности таллинцев средой обитания в нашем городе очень высока, констатировал исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас, представляя результаты проведенного среди горожан опроса, сообщает Раэпресс. 

Очень или скорее довольны средой обитания в городе 95%, а в своем районе - 93% таллинцев, отметил Аас, причем этот показатель все последние годы проявляет тенденцию роста - в 2006 году он составлял 69%. Больше всего довольны своим районом жители Нымме.

Степень удовлетворенности чистотой воздуха составляет 85%, состоянием парков и зеленых зон - 83%, достаточность последних оценивают положительно 82%, столько же удовлетворены уровнем вибрации.  Наибольшее раздражение у горожан вызывают общественные туалеты - их состоянием и наличием в зонах отдыха и парках удовлетворены всего 17% таллинцев. 

В то же время каждый четвертый опрошенный отметил, что не испытывает в своем районе ни в чем недостатка, т.е., что там все есть. 14% горожан находят, что в районе не хватает бассейна, водного центра или бани. Аас отметил, что в Мустамяэ и Пыхья-Таллинне уже начата ликвидация такого рода недостатков  - на улице Академия, 30 в сотрудничестве с частным сектором к концу следующего года появится спортивный комплекс с баней и бассейном, на улице Сыле уже к осени будет готов спортивный центр - мультифункциональное сооружение с 25-метровым восьмидорожечным  и детским бассейнами, залом для игр с мячом с тремя площадками, залом для фехтования с 9 дорожками и т.д. Бассейн планируется также на Ласнамяэ, по соседству с ледовым холлом "Тондираба". 

Аас добавил, что уже многие годы жители Нымме и Хааберсти с удовольствием пользуются городскими бассейнами, весьма популярны также общественные  бани в центре города, Нымме и Ласнамяэ, возможность помыться на ул. Туулемаа,6 есть и в Пыхья-Таллинне. 

Основным способом передвижения в Таллинне остается общественный транспорт (47%), причем больше всего им пользуются жители Ласнамяэ и Мустамяэ. Но растет и роль личного автотранспорта (39%). 74% таллинских домохозяйств имеют хотя бы одну исправную легковую машину. Если год назад два автомобиля были у 11% домохозяйств, то сейчас уже у 22%. 59% пользующихся общественным транспортом добираются до места назначения без пересадок, а 40% делают хотя бы одну пересадку. 

86% таллинцев считают, что за год положение с общественным транспортом в городе, если не улучшилось, то, во всяком случае, не ухудшилось.  Единую проездную карточку имеют 95% горожан. 28% отмечают, что них нет никаких проблем с общественным транспортом, 20% имеют претензии к его чистоте и столько же - к переполненности. 

Улучшилось благосостояние таллинцев. 71%  в течение последних 12 месяцев с серьезными экономическими проблемами не сталкивались, сократилось и упоминание вообще каких-либо проблем.  Больше всего отмечалась нехватка средств на осуществление крупных приобретений (24%), хотя и этот процент значительно меньше, чем год назад. 

85% жителей Таллинна постоянно сортируют залоговую тару, 82% сортируют также макулатуру. За последние годы резко возросла сортировка опасных отходов. Главной причиной, почему отходы не сортируются, называют  сложность их сдачи (49% жителей, не сортирующих какой-либо вид отходов или делающих это нерегулярно, объясняют это отсутствием контейнеров или их отдаленностью). 23% сортирующих пользуются для определения ближайшего приемного пункта или общедоступного контейнера виртуальной картой Таллинна. 82% считают информацию об обработке отходов в городе достаточной.  

Таллинцы очень положительно относятся к организуемым акциям по уборке города. Их поддерживают 94% опрошенных. 

Исследование проводилось по заказу городской канцелярии  фирмой  "Faktum & Ariko" в виде телефонного опроса среди 1500 жителей, достигших 15-летнего возраста, в соответствии со структурой населения столицы с учетом возраста, пола, национальности и района проживания.

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