Распространяется слух о маньяке в Ыйсмяэ, полиция все отрицает

Читатель «Столицы» утверждает, что от рук мужчины с молотком для отбивания мяса уже успело пострадать три человека в Ыйсмяэ, два из которых обратились в полицию.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, полиция не располагает информацией о каких-либо недавних происшествиях, которые могут быть схожи с описанными СМИ в 2014 году.

Куда бежать?

Для профилактики безопасности полиция сообщает, что жители Хааберсти могут смело обращаться с вопросами и за помощью к своим участковым полицейским.

Участковый полицейский районов Вескиметса и Какумяэ – Яника Андерсон, тел. 6 125 734, адрес э-почты janika.anderson@politsei.ee.

Участковый полицейский Астангу, Ярвеотса и Мяэкюла – Екатерина Фролова, тел. 6 125 888, адрес э-почты jekaterina.frolova@politsei.ee.

Участковый Вяйке-Ыйсмяэ – Элле Веэлмаа, тел. 6 125 546, адрес э-почты elle.veelmaa@politsei.ee.

Приемные часы участковый полицейских в Ляэне-Харьюском отделении полиции по адресу Рахумяэ теэ 6/1 по понедельникам с 16 до 17 часов и по вторникам с 10 до 12 часов.

Напомним, что в сентябре 2014 года в полицию поступили два сообщения о нападениях на людей в районе Астангу. Около 18 часов в подъезде дома на Ярвеотса-теэ было совершено нападение на 65-летнего мужчину. От помощи медиков он отказался. На велодорожке в Астангу напали на 56-летнюю женщину и поспешившего к ней на помощь 30-летнего мужчину. Обоим потребовалась первая помощь. Полиция задержала нападавшего 14 сентября 2014 года.