Фото: мустамяэская квартира - идеальный домашний офис

Эта двухкомнатная квартира расположена на границе Мустамяэ и Нымме в доме, построенном два года назад.

Здесь, на 58,5 квадратных метров, разместились: просторная кухня-гостиная, спальня, гардероб и туалет с душевой.

Фото: KV.EE

Дубовая мебель в этой квартире сделана на заказ. Большой кухонный остров может играть две роли: рабочей поверхности для приготовления пищи и обеденного стола для ее поедания. Сидеть при этом предлагается на высоких стильных табуретках с металлическими ножками.

Фото: KV.EE

В одном из уголков гостиной оборудован домашний офис для двоих человек. Стена покрыта эффектной бетонной штукатуркой, которая придает комнате слегка индустриальный вид.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

В спальне - большая двуспальная кровать, прикроватная тумбочка, комод и встроенный гардероб с раздвижными дверями.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

В прихожей также находится гардероб огромного размера, куда вмещается обувь, верхняя одежда и прочие домашние вещи.

Фото: KV.EE

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