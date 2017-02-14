МИД Швеции: страны Балтии крайне встревожены агрессивным поведением России

«Страны Балтии серьезно встревожены и боятся того, что может сделать Россия. Это привело к гораздо более тесным связям между Скандинавией и Балтией. Я не верю, что эти страны исчезнут», - сказала Вальстрём газете.

В то же время сотрудничество между странами Балтийского моря уже является достаточно тесным, добавила Вальстрём.

Страны Скандинавии усилили сотрудничество в области экономики и обороны в связи с растущим чувством неуверенности в регионе, которое вызвано поведением России, а также вызывающей сомнения готовностью США и Соединенного Королевства прийти на помощь, сказала глава МИД Швеции.